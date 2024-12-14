Минздрав: российская вакцина от рака должна быть бесплатной

Создание одной дозы мРНК-вакцины от онкологии «Энтеромикс» будет стоить около 300 тыс. руб., сообщил главный онколог Минздрава Андрей Каприн. Он считает, что пациенты должны получать ее бесплатно, а государство — взять на себя все расходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Каприн

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Андрей Каприн

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Мы думаем, что это не будет лекарством для избранных. Мы на потоке, когда технология будет налажена, мы где-то на 300 тыс. руб. должны будем выходить, я для государства имею в виду, для пациентов это, конечно, должно быть бесплатно»,— сказал Андрей Каприн в эфире «Радио России» (цитата по ТАСС).

«Энтеромикс» показал высокую эффективность во время доклинических испытаний, добавил главный онколог Минздрава. Он добавил, что Минздрав и Росздравнадзор выдали разрешения на набор исследовательской группы для проведения клинического испытания.

Как напомнил Андрей Каприн, над разработкой вакцины работали Центр имени Гамалеи, Московский научно-исследовательский онкологический институт и НМИЦ онкологии имени Блохина. Использовать препарат могут начать уже в начале 2025 года.

Подробнее о разработке онковакцины — в материале «Ъ FM» «Вакцине от рака установили сроки».