Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минздрав: российская вакцина от рака должна быть бесплатной

Создание одной дозы мРНК-вакцины от онкологии «Энтеромикс» будет стоить около 300 тыс. руб., сообщил главный онколог Минздрава Андрей Каприн. Он считает, что пациенты должны получать ее бесплатно, а государство — взять на себя все расходы.

Андрей Каприн

Андрей Каприн

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Андрей Каприн

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Мы думаем, что это не будет лекарством для избранных. Мы на потоке, когда технология будет налажена, мы где-то на 300 тыс. руб. должны будем выходить, я для государства имею в виду, для пациентов это, конечно, должно быть бесплатно»,— сказал Андрей Каприн в эфире «Радио России» (цитата по ТАСС).

«Энтеромикс» показал высокую эффективность во время доклинических испытаний, добавил главный онколог Минздрава. Он добавил, что Минздрав и Росздравнадзор выдали разрешения на набор исследовательской группы для проведения клинического испытания.

Как напомнил Андрей Каприн, над разработкой вакцины работали Центр имени Гамалеи, Московский научно-исследовательский онкологический институт и НМИЦ онкологии имени Блохина. Использовать препарат могут начать уже в начале 2025 года.

Подробнее о разработке онковакцины — в материале «Ъ FM» «Вакцине от рака установили сроки».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...