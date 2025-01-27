Гинцбург: первые пациенты начнут получать онковакцину в сентябре 2025 года

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что разрешение на применение онковакцины ожидается в августе, а первые пациенты начнут получать лечение этим препаратом уже в сентябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Согласно тому плану дорожной карты, который мы представили в Минздрав, но окончательно он пока не утвержден, мы должны получить в конце августа разрешение, чтобы в сентябре можно было начать лечить людей»,— рассказал господин Гинцбург в беседе с «РИА Новости».

По его словам, предполагается, что вакцина будет применяться не только для пациентов с первичной меланомой, но и для тех, кто уже прошел определенные стадии лечения. Он отметил, что препарат будет персонализированным, то есть будет создаваться под каждого пациента индивидуально: искусственный интеллект проанализирует параметры опухоли и выдаст «чертеж» препарата, по которому специалисты смогут изготовить вакцину в течение недели.

В конце декабря 2024 года главный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил, что создание мРНК-вакцины от онкологии для одного пациента будет стоить около 300 тыс. руб. Он отмечал, что пациенты должны получать ее бесплатно, а государство — взять на себя все расходы.

Подробнее об онковакцине — в материале «Ъ FM» «Вакцине от рака установили сроки».