На Камчатке возможно цунами после афтершока магнитудой 6,8

По данным камчатского филиала Геофизической службы РАН, афтершок магнитудой 6,8 зафиксирован у побережья Камчатки в 8:37 мск. Возможен подход цунами высотой до 19 см, предупредили в ГУ МЧС по региону.

Расстояние эпицентра землетрясения от Петропавловска-Камчатского составило 279 км. Очаг находился на глубине 25,9 км. Интенсивность, по предварительной оценке,— 4 балла. Всего с начала суток у Камчатки было зафиксировано 28 афтершоков.

К Алеутскому муниципальному округу может подойти война цунами не более 19 см, к Усть-Камчатскому — не более 15 см, а также не более 3 см — к Петропавловск-Камчатскому. Высота волн, которые могут достичь берегов, невысокая, отметили в МЧС. При этом жителей призвали уйти дальше от побережья.

30 июля у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,8. Объявлялась угроза цунами, волнами затопило несколько прибрежных районов. Были повреждены несколько зданий.

Подробнее — в материале «Ъ» «Камчатка ушла из-под ног».