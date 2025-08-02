Постпред США при НАТО: Уиткофф приедет в Москву на этих выходных

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибудет в Москву на этих выходных. Об этом сообщил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью NBC News.

«Я надеюсь, он сможет добиться прорыва (в решении конфликта на Украине)]»,— сказал он. Он добавил, что США хотят получить "согласие на сделку от обеих сторон" конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал поездку господина Уиткоффа в Россию. По его словам, она пройдет после визита спецпосланника в Израиль и сектор Газа.

Известно о четырех визитах Стива Уиткоффа в Россию — в феврале, марте и дважды в апреле. В ходе последней встречи Россия и США обсудили возможность возвращения к прямым переговорам между РФ и Украиной.