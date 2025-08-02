Моди пригрозил Пакистану ракетами BrahMos в ответ на «какой-либо грех»

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригрозил Пакистану применением крылатых ракет BrahMos в случае новой террористической атаки. Об этом он заявил во время выступления в Варанаси.

«Если Пакистан вновь позволит себе какой-либо грех, ракеты... уничтожат террористов»,— подчеркнул господин Моди. Он отметил, что одно лишь упоминание о BrahMos «не дает людям в Пакистане спать по ночам». Также глава индийского правительства обратил внимание на эффективность индийских средств ПВО и беспилотников во время майской операции «Синдур», пишет пишет Hindustan Times.

Господин Моди объявил о начале производства модернизированных ракет BrahMos на новом заводе в Лакхнау в штате Уттар-Прадеш. Предприятие рассчитано на выпуск примерно 80–100 ракет в год с последующим увеличением до 100–150 единиц. Новые BrahMos-NG имеют меньший вес и могут размещаться на истребителях Су-30. Их дальность полета превысит 300 км.