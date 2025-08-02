Работникам «Пятерочки» под Белгородом выдадут каски и бронежилеты

Власти Белгородской области пообещали обеспечить средствами личной защиты сотрудников продуктового магазина, который уже несколько раз попадал под удар беспилотников. Как следует из сообщения в Telegram-канале главы региона Вячеслава Гладкова, речь идет о магазине сети «Пятерочка» в Никольском, в пригороде Белгорода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Господин Гладков похвалил руководство торговой точки за принятые решения: окна закрыли паллетами с плиткой, на парковке установлено модульное укрытие. Однако некоторые «окна и вход в одном из самых проходимых магазинов до сих пор открыты». Главе района Татьяне Кругляковой поручено встретиться с собственниками и обсудить меры безопасности.

Губернатор отметил, что в этом магазине посетители и продавцы «оказывали первую помощь раненым после удара дрона». Он считает, что сотрудникам «нужны несколько комплектов бронежилетов и касок». Если владелец магазина не сможет самостоятельно предоставить работникам средствами защиты, «возьмем эту задачу на себя», добавил чиновник.