При повторной атаке БПЛА под Белгородом пострадали два человека

В результате повторной атаки БПЛА парковки коммерческого объекта в селе Никольское Белгородского района Белгородской области ранены двое человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, один мирный житель получил непроникающее слепое осколочное ранение грудной клетки, второй — осколочное ранение руки и ушибленную рану головы. Пострадавшие доставляются бригадой в белгородскую городскую больницу №2. На парковке повреждены два легковых автомобиля.

Сегодня в результате атаки на парковку коммерческого объекта также были ранены два мирных жителя, их доставили в горбольницу №2. Также были повреждены четыре легковых автомобиля и фасад здания. Вследствие еще одной атаки на село баротравму получил ребенок. Ему оказали помощь в детской областной клинической больнице, продолжит лечение амбулаторно. У еще одного мирного жителя диагностированы баротравма и ушиб ноги.

Ульяна Ларионова