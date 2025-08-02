ООН выяснила, что мало кто читает ее доклады

Организация Объединенных Наций (ООН) подготовила доклад, посвященный поиску возможностей повышения ее эффективности и сокращения расходов. В документе сказано, что доклады ООН мало кто читает, передает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lehtikuva / Mikko Stig / Reuters Фото: Lehtikuva / Mikko Stig / Reuters

Доклад 1 августа представил генсек ООН Антониу Гутерриш. Документ подготовила действующая под его руководством рабочая группа «ООН-80». Она проверяет, как сотрудники выполняют тысячи мандатов, порученных им Генеральной Ассамблеей или Советом Безопасности.

Господин Гутерриш рассказал, что в 2024 году ООН обеспечила проведение 27 тыс. заседаний с участием 240 органов, а секретариат ООН подготовил 1100 докладов. Это на 20% больше, чем в 1990 году. При этом генсек ООН считает, что «огромное количество заседаний и докладов доводит систему — и всех нас — до предела».

«Многие из этих докладов мало читаются. 5% самых популярных докладов были скачаны более 5500 раз, в то время как каждый пятый доклад скачивается менее 1000 раз. И скачивание не обязательно означает чтение»,— уточнил Антониу Гутерриш.

Генсек всемирной организации запустил работу группы «ООН-80» в марте. Решение было принято из-за того, что ООН, которой в этом году исполняется 80 лет, уже как минимум седьмой год подряд сталкивается с «кризисом ликвидности»: не все ее 193 стран-членов платят обязательные регулярные взносы «в полном объеме или своевременно». МИД РФ тем временем обвиняет ООН в превышении полномочий.

О работе организации — в материале «Ъ» «ООН или мир».