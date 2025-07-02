Захарова обвинила Гутерриша в превышении полномочий

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генсека ООН Антониу Гутерриша о возможном ограничении права вето в Совбезе организации. По ее словам, господин Гутерриш превысил свои полномочия

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Вынуждены констатировать, что господин Гутерриш в очередной раз, так сказать, вышел, наверное, правильнее бы сказать было из себя, но будем придерживаться этики, скажем за пределы своих полномочий и выступил с, мягко говоря, неоднозначными политическими заявлениями»,— сказала Мария Захарова на брифинге (запись опубликована на сайте МИД).

Как уточнила представитель МИД, вопросы реформ Совбеза не относятся к компетенциям секретариата ООН, их рассматривают на профильных межправительственных переговоров. Право вето Мария Захарова назвала уникальным механизмом, который «не позволяет западным членам Совбеза слепо продавливать выгодные им решения».

«Дискуссии о вето не должны задвигать на второй план ключевую проблему — добросовестное соблюдение уже принятых резолюций Совбеза ООН, которые по уставу организации носят, еще раз напомню, обязательный характер. А вот с этим имеются серьезные проблемы»,— добавила представитель МИД.

30 июня Антониу Гутерриш в интервью испанскому телеканалу TVE сказал, что считает полезным ограничение права вето в Совбезе ООН в некоторых случаях. При этом он указал, что подобные реформы трудно реализовать.