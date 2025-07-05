ООН или мир

12-дневная война Израиля и США против Ирана показала беспомощность ключевой структуры, созданной в 1945 году для урегулирования межгосударственных конфликтов,— Организации Объединенных Наций. Ни Израиль, ни США не обращались к Совету Безопасности ООН, перед тем как бомбить Иран. А его власти не смогли добиться от ООН и ее институтов четкого осуждения стран-агрессоров, не говоря уже о привлечении их к ответственности. Эта ситуация стала еще одним ударом для организации, подошедшей к своему 80-му юбилею в кризисном состоянии. Эксперты, впрочем, настаивают, что без ООН все было бы еще хуже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

Фото: Carlo Allegri / Reuters Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Текст: Елена Черненко

26 июня 1945 года в Сан-Франциско был подписан Устав ООН — краеугольный документ для всей сегодняшней системы международных отношений. В силу он вступил 24 октября того же года. Его подписанты — 50 государств, включая СССР, хотели «избавить грядущие поколения от бедствий войны», «вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых наций», «создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к обязательствам, вытекающим из договоров и других источников международного права», «содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе».

Но 80-летний юбилей в конце июня этого года обошелся без пышных торжеств и хвалебных речей, так как все понимают: праздновать особо нечего.

К годовщине система ООН подошла в удручающем состоянии: страны предпринимают силовые акции в отношении своих оппонентов без оглядки на нее, ее роль в урегулировании большинства текущих межгосударственных конфликтов ничтожна, резолюции Совбеза ООН не соблюдаются даже его постоянными членами, реформа ООН буксует, и ко всему организации грозит жесточайший бюджетный кризис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сенатор Том Коннелли подписывает Хартию ООН 26 июня 1945 года в Сан-Франциско в присутствии американской делегации во главе с президентом США Гарри Трумэном

Фото: AP Сенатор Том Коннелли подписывает Хартию ООН 26 июня 1945 года в Сан-Франциско в присутствии американской делегации во главе с президентом США Гарри Трумэном

Фото: AP

Очередной наглядной демонстрацией кризиса стала недавняя 12-дневная операция Израиля и США в отношении Ирана. Израильские власти назвали атаку на Иран «актом самообороны», но даже не стали уведомлять Совбез ООН о применении соответствующей 51-й статьи Устава организации. Вскоре после начала бомбардировок Иран призвал ООН осудить Израиль и немедленно привлечь его к ответственности. Но генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил лишь, что осуждает «любую военную эскалацию на Ближнем Востоке» и «обеспокоен израильскими ударами по ядерным объектам в Иране». Чуть более жестко он высказался лишь, когда бомбить Иран начали США. Налеты Соединенных Штатов на иранские ядерные объекты ознаменовали собой, как отметил Антониу Гутерриш, «опасный поворот для региона, который и без того находится в шатком положении».

Россия и Китай с самого начала настаивали, что силовая акция Израиля и поддержавших его США нарушает Устав ООН и нормы международного права. Однако принять предложенную ими вместе с Пакистаном резолюцию соответствующего содержания не удалось. Ее разослали странам—членам Совбеза, но не вынесли на голосование. Впрочем, если бы и вынесли, то США и их союзники наверняка заблокировали бы ее, как это уже случалось много раз, когда постоянные члены СБ оказывались по разные стороны баррикад. В итоге ООН в очередной раз, по сути, осталась не у дел.

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Эта ситуация стала мощным репутационным ударом и по Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) — структуре ООН, ответственной за мониторинг соблюдения государствами Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Несмотря на то что агентство не видело признаков создания Ираном ядерного оружия, а сам Иран на протяжении многих лет оставался самым проверяемым экспертами МАГАТЭ государством, директор этой структуры Рафаэль Гросси неоднократно делал алармистские заявления относительно иранской ядерной программы, охотно воспроизводимые оппонентами Тегерана.

После начала военной кампании Израиля и США против Ирана Рафаэль Гросси хоть и заявил, что «вооруженные атаки на ядерные объекты недопустимы», но не упомянул ответственных за эскалацию и не осудил их, несмотря на то, что пораженными оказались объекты, находившиеся под гарантиями его агентства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления директора МАГАТЭ «приглаженными и обезличенными». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что реноме МАГАТЭ после всего этого «серьезно пострадало».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси на пресс-конференции, октябрь 2022 года

Фото: Eduardo Munoz / Reuters Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси на пресс-конференции, октябрь 2022 года

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

«Пятерка» и остальные

Дискуссия о кризисе в ООН и его структурах продолжается, впрочем, не один год, а разговоры о необходимости реформировать основу организации — Совет Безопасности — и того дольше. Индия, Бразилия, Турция, ЮАР, Нигерия, Египет и целый ряд других влиятельных государств давно считают несправедливым, что вот уже 80 лет последнее слово в мировых делах остается (не всегда на практике, но по крайней мере в теории) за странами—победительницами в войне против нацистской Германии и Японии (речь об СССР, затем России, США, Китае, Франции и Великобритании), поскольку только они обладают в Совбезе постоянным членством и правом вето.

Хотя даже «пятерка» его постоянных стран-членов публично соглашается с тем, что Совбез ООН необходимо реформировать. В 2024 году главы делегаций этих государств вместе с остальными членами G20 приняли заявление, в котором говорится, что все они «поддерживают реформу Совета Безопасности, которая отвечала бы требованиям и реалиям XXI века, сделала бы его более репрезентативным, инклюзивным, действенным, эффективным, демократичным и ответственным, а также более прозрачным для всех членов ООН». При этом глава МИД РФ Сергей Лавров не раз уточнял, что Москва поддержала бы расширение представленности в Совете Безопасности ООН стран Азии, Африки и Латинской Америки. Но у США, Франции и Великобритании свое видение реформы: так, среди прочего они хотели бы выбить место постоянных членов СБ для Германии и Японии. Разногласие вызывает и вопрос о праве вето: Россия считает, что его категорически нельзя отменять или ограничивать, в то время как ряд стран хотели бы равных прав для всех, спорят и вокруг многих других нюансов.

В итоге ключевой орган ООН остается как бы застывшим во времени, что в целом, может быть, и устраивает «пятерку» его постоянных членов, но все больше раздражает остальных.

Антониу Гутерриш на днях также признал, что Совбез ООН «не имеет легитимности представлять сегодняшний мир». На этом фоне среди стран Глобального Юга и Востока все более популярной становится идея перераспределения полномочий от Совбеза ООН, в котором пять постоянных и десять непостоянных членов, к Генеральной ассамблее ООН, где представлены все страны-члены. Однако подобные предложения не могут быть воплощены в жизнь без согласия все той же решающей «пятерки», которая по понятным причинам от своих привилегий отказываться не спешит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, июнь 2025 года

Фото: Manon Cruz / Reuters Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, июнь 2025 года

Фото: Manon Cruz / Reuters

Бюджетный кризис

Если вопрос о реформе и может еще подождать, то с бюджетным кризисом ООН надо что-то делать уже сейчас. На этой неделе стало известно, что из-за недостатка финансирования организация вынуждена резко сократить поставки гуманитарной помощи в Центральноафриканскую Республику, Египет, Эфиопию и Ливию в рамках своей Всемирной продовольственной программы. И это лишь очередной объявленный шаг из череды других таких же, связанных с нехваткой средств.

Так, из-за проблем с финансированием Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) весной объявило о планах сократить 3,5 тыс. своих сотрудников. А само отделение ООН в Женеве (где находится УВКБ), скорее всего, будет вынуждено переехать из Дворца Вильсона, где когда-то располагалась и штаб-квартира Лиги Наций, в более компактное и менее дорогое помещение. Сокращения коснулись сотрудников Всемирной организации здравоохранения, Международной организации по миграции и многих других структур ООН.

Проблема во многом связана с США, на которые приходится крупнейший взнос в регулярный бюджет ООН — около 22%. На начало года США задержали взносы в размере $2,8 млрд, и пока нет признаков того, что администрация Дональда Трампа готовится погасить долг.

Более того, вернувшись в Белый дом, Трамп распорядился резко урезать американские взносы в бюджет ООН — регулярные и добровольные, так как считает организацию неэффективной и слишком дорого обходящейся США. Окончательное решение по этому поводу Белый дом, как ожидается, примет в сентябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники ООН протестуют перед европейским офисом организации после объявления о планах сокращения персонала, май 2025 года

Фото: Emma Farge / Reuters Сотрудники ООН протестуют перед европейским офисом организации после объявления о планах сокращения персонала, май 2025 года

Фото: Emma Farge / Reuters

Чтобы справиться с бюджетным кризисом, генсек ООН Антониу Гутерриш запустил инициативу «ООН-80», направленную на оптимизацию расходов организации. По данным Reuters, программа предполагает урезание бюджета ООН на 20% с нынешних $3,7 млрд и сокращение персонала на 6900 человек.

Власти РФ считают, что Антониу Гутерриш мог бы попытаться как-то убедить Дональда Трампа в целесообразности финансирования ООН и ее программ. «Не хочу утверждать, что ооновцы "недорабатывают" по данному вопросу, но дополнительные усилия с их стороны в соответствующих контактах с новой американской администрацией были бы не лишними»,— заявил недавно в интервью ТАСС директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

У России долгов перед ООН, по его словам, нет, хоть официально она и находится на третьем месте по задолженности. Дело в том, что Москва все необходимые взносы в бюджет ООН и ее структур делает, однако секретариат ООН не может получить эти средства из-за американских банковских санкций в отношении нашей страны. «Работа по налаживанию устойчивого канала перевода взносов продолжается не первый месяц.

Согласитесь, выглядит парадоксально, что, с одной стороны, ООН столкнулась с самым серьезным за свою историю "кризисом ликвидности", а с другой — секретариат банально не может снять уже перечисленные нами деньги. Причина известна: нелегитимные антироссийские санкции»,— пояснил Кирилл Логвинов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров недавно рассказал, что уже третий год поднимает эту проблему в разговорах с Антониу Гутерришем. «Он разводит руками. Это печально, когда генеральный секретарь не может добиться, чтобы какая-то страна, тем более страна-хозяйка (США.— “Ъ”), которая обязана всячески способствовать нормальному функционированию ООН, блокировала перевод суверенной страной (Россией.— “Ъ”) своих взносов, которые по закону полагаются к выплате»,— посетовал он. На вопрос, что бы он пожелал ООН по случаю ее 80-летия, Сергей Лавров ответил: «Выжить».

Беречь и укреплять

Впрочем, несмотря на все проблемы организации и все громче звучащую в адрес ООН критику, было бы несправедливым утверждать, что она совсем перестала быть эффективной. У организации сейчас 11 активных миротворческих миссий — в основном в Африке и на Ближнем Востоке. 80 млн человек в 75–80 странах постоянно получают помощь через Всемирную продовольственную программу ООН. 2–3 млн детей в мире ежегодно делают через программы ООН бесплатные вакцины. А УВКБ помогает почти 130 млн беженцев и перемещенных лиц. В гуманитарной сфере, здравоохранении, содействию развития и многих других областях роль ООН по-прежнему остается важной.

Что же касается вопросов глобальной безопасности, то ООН и ее ключевой орган — Совет Безопасности — никогда не был мировым правительством. Если интересы «пятерки» совпадали, она принимала совместные решения, будь то санкции в отношении КНДР или Ирана, химическое разоружение Сирии или рамки послевоенного урегулирования в Боснии и Герцеговине. Если же позиции «пятерки» расходились, в ход шло право вето.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солдаты миссии ООН в Конго, январь 2025 года

Фото: Jospin Mwisha / AFP Солдаты миссии ООН в Конго, январь 2025 года

Фото: Jospin Mwisha / AFP

С 1945 года СССР, а затем Россия воспользовалась этим правом 129 раз, США — 88, Великобритания — 29, Китай — 19, Франция — 16.

В последний раз право вето было задействовано 4 июня 2025-го: США заблокировали проект резолюции с требованиями о немедленном прекращении огня в Газе и снятии ограничений на поставки туда гуманитарной помощи.

Ключевые межгосударственные и внутригосударственные конфликты же и ранее чаще всего разыгрывались и завершались без какого-либо задействования ООН, хоть государства, как правило, все же старались использовать эту площадку для донесения своей позиции до мировой общественности, в то время как их оппоненты там же выражали озабоченность происходящим.

В целом же эксперты отмечают, что свою главную задачу — помочь не допустить третью мировую — ООН минувшие 80 лет выполняла.

«ООН возникла на обломках самой разрушительной войны в истории человечества как символ надежды на лучшее и способ предотвратить глобальные катастрофы. Мир меняется, международные кризисы никуда не делись, но ООН уже оправдала свое существование, так как до сих пор миру удалось избегать большой войны»,— заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на днях в ходе дискуссии, организованной международным клубом «Валдай».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский

Фото: ООН Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский

Фото: ООН

Тема мероприятия, приуроченного к 80-летию подписания Устава ООН, звучала так: «Каким был бы мир без ООН?» В ходе своего выступления Дмитрий Полянский предложил представить, что случилось бы, если бы мы сейчас действительно оказались в мире без ООН — «без миротворцев, без проектов развития, без диалоговой площадки, без свода универсальных и жестких правил, регулирующих цивилизованные международные отношения, без ключевого инструмента, который призван гарантировать соблюдение эти правил». «Представили? Думаю, у каждого в голове возникла картина всеобщего хаоса и полного беспредела, за которыми четко просматривался бы новый и, возможно, последний для нашей планеты всеразрушающий глобальный конфликт»,— заявил дипломат. И добавил: «Чтобы этого не случилось, нам нужно беречь и укреплять ООН».