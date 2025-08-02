Трамп объяснил решение об атомных подлодках желанием «защитить народ»

Президент США Дональд Трамп объяснил решение разместить атомные подлодки «в соответствующих регионах» для защиты людей. Американский президент объявил о приказе после перепалки с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.

«Бывший президент России выступил с угрозой, и мы собираемся защитить наш народ»,— сказал Дональд Трамп.

Конфликт между президентом Дональдом Трампом и Дмитрием Медведевым обострился после того, как президент США потребовал от России заключить мирное соглашение по Украине за 10 дней. Медведев в соцсети X назвал это угрозой и шагом к войне.

Господин Трамп в ответ назвал господина Медведева «несостоявшимся бывшим лидером», на что Дмитрий Медведев напомнил о российской системе ядерного сдерживания «Мертвая рука».