Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трамп объяснил решение об атомных подлодках желанием «защитить народ»

Президент США Дональд Трамп объяснил решение разместить атомные подлодки «в соответствующих регионах» для защиты людей. Американский президент объявил о приказе после перепалки с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.

«Бывший президент России выступил с угрозой, и мы собираемся защитить наш народ»,— сказал Дональд Трамп.

Конфликт между президентом Дональдом Трампом и Дмитрием Медведевым обострился после того, как президент США потребовал от России заключить мирное соглашение по Украине за 10 дней. Медведев в соцсети X назвал это угрозой и шагом к войне.

Господин Трамп в ответ назвал господина Медведева «несостоявшимся бывшим лидером», на что Дмитрий Медведев напомнил о российской системе ядерного сдерживания «Мертвая рука».

Эксперты о том, стоит ли переживать из-за заявления Трампа об отправке атомных подлодок

Читать далее

Новости компаний Все