Президент США Дональд Трамп в пятницу вечером прочел пост в Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, после чего написал в своей собственной соцсети Truth Social, что приказал отправить две атомные подводные лодки «в соответствующие регионы». Ранее Дмитрий Медведев напомнил США о «Мертвой руке» (она же «Периметр» — система автоматического управления массированным ответным ядерным ударом). Дональд Трамп счел его слова «чрезвычайно провокационными» и заявил о перемещении атомных субмарин «просто на случай того, если за этими подстрекательскими заявлениями стоит нечто большее». «Ъ» спросил ведущих российских экспертов, стоит ли теперь переживать из-за поста Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американская подводная лодка класса «Огайо» возвращается на базу ВМС США Кингс-бей (2013 год)

Фото: James Kimber / U.S. Navy / Handout / Reuters Американская подводная лодка класса «Огайо» возвращается на базу ВМС США Кингс-бей (2013 год)

Фото: James Kimber / U.S. Navy / Handout / Reuters

Председатель совета ПИР-Центра, профессор НИУ «Высшая школа экономики», генерал-лейтенант запаса ВС РФ Евгений Бужинский

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Это очередной трамповский треп. Так он развлекается. Сомневаюсь, что он в реальности что-то куда-то отправит. У американских атомных подлодок есть свои районы боевого патрулирования, обычно это Атлантика и Тихий Океан. В Индийском океане они, по-моему, не так часто бывают. Из 14 подводных лодок, которые у них сейчас имеются, как правило, четыре находятся на боевом патрулировании. Добавлять еще нет смысла, отправлять их куда-то ближе к нам, ну подо льдами они стараются не ходить, насколько я знаю, это, так сказать, наша привилегия и забава. Так что я думаю, что это просто треп».

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Александр Ермаков

Фото: из личного архива

«У США одновременно на боевом патрулировании находится не две, а четыре-шесть ракетных субмарин. В последние годы фокус сместился на Тихий океан, но одна-две всегда есть в северной Атлантике. Они там всегда, в том числе часто у Скандинавии, на расстоянии близкого удара по европейской части России. Это такая же повседневная реальность последнего полувека, как и наши ракетчики, находящиеся на боевом дежурстве.

Хотя теоретически на патрулирование можно оперативно дополнительно направить лодки, находящиеся на тренировках экипажей и испытаниях лодок после техобслуживания (еще не менее трёх-четырех лодок находятся в море за этим). Я уверен, что на практике Трамп не отдавал никаких приказов и американский флот не меняет планов своей подготовки и боевой службы из-за того, что кто-то поругался в соцсетях».

Научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник

Фото: РСМД

«К сожалению, главная проблема современной политики на высшем уровне заключается в том, что люди из высшего руководства ядерных держав не всегда отдают себе отчет в том, каковы последствия их слов. И обмен в соцсетях между президентом одной страны и заместителем председателя Совбеза с другой, это одновременно и показатель современного мира с резко изменившимися условиями по сравнению с упорядоченным до чопорности, как теперь понятно, временем холодной войны, и показатель того, что крупнейшие ядерные державы так пока и не нащупали, какой режим обмена мнениями и настроениями в кризис является правильным. Слишком давно не приходилось этого делать.

Теперь же по делу. Две подлодки, обещанных Трампом, — это 48 ракет с разделяющимися головными частями индивидуального наведения, с числом ядерных зарядов от примерно 150 до примерно 380. Эти числа мало что говорят нам, но давайте полагать, что каждый такой заряд достаточен для уничтожения средних размеров города-стотысячника. Или для создания невыносимых условий в миллионнике.

Слова стали так легки, но реакции деления и синтеза по-прежнему тяжелее всего, открытого человечеством».

Старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН Олег Криволапов

Фото: Telegram-канал клуба «Валдай»

«Это пост в стиле Трампа. Контекст тут связан не только с какими-либо заявлениями российской стороны, но и с ситуацией вокруг Украины, а именно с отсутствием ощутимого прогресса в переговорах. С одной стороны, концентрация сил и средств в определенных регионах повышает риски непреднамеренных столкновений. С другой стороны, политическое руководство США все еще исходит из того, что ядерное сдерживание (через возможность нанесения агрессору неприемлемого ущерба) работает. А значит у США все еще мало стимулов начать первыми».

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович

Фото: Совет по внешней и оборонной политике

«Думаю, излишне переживать из-за заявлений Трампа про подлодки не стоит, в конце концов, например, в 2017 году он тоже заявлял, что отправил как раз две атомные подводные лодки к Корейскому полуострову в связи с ракетно-ядерной деятельностью Пхеньяна. Перед этим он написал в соцсетях, что его «ядерная кнопка» «больше и мощнее», чем «ядерная кнопка» Ким Чен Ына. Вскоре после этого лидеры США и КНДР провели первую личную встречу. Может быть, и сейчас Дональд Трамп, таким образом готовит почву для саммита с Владимиром Путиным.

Если же говорить более серьезно, то главная проблема здесь в сохраняющейся практике ядерных сигналов через соцсети. Это весьма сомнительная практика, но, к сожалению, уже устоявшаяся.

Говоря же про сами подлодки, главный вопрос — о каких именно кораблях идет речь. "Огайо" могут достать Россию практически отовсюду, и, возможно, сигнал Трампа в том, что на патрулировании их станет больше. Что, к слову, более традиционный метод подачи ядерных сигналов.

Если же речь о носителях крылатых ракет, то не исключено, что мы наблюдаем своего рода "обратный" сценарий, подобный анонсированному российским руководством патрулированию российских носителей гиперзвукового оружия у американских берегов в связи с угрозой появления американских ракет средней дальности наземного базирования у наших границ.

Нельзя исключать и активизацию действий американских многоцелевых субмарин по обнаружению и сопровождению наших ПЛАРБ (атомные подводные лодки с баллистическими ракетами – «Ъ») непосредственно у баз Северного и Тихоокеанского флотов.

Все эти действия вряд ли можно назвать чем-то уникальным, удивляет скорее повод для таковых».

Директор Института мировой военной экономики и стратегии НИУ «Высшая школа экономики» Дмитрий Тренин

«Стоит иметь в виду импульсивность Трампа. Во время настоящего кризиса (не сегодня) это может сорвать резьбу».

Подготовила Елена Черненко