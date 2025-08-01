Bloomberg: ФБР убрало фамилию Трампа из документов по делу Эпштейна

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР), готовившие документы по делу Эпштейна для публикации, вытерли в них имена Дональда Трампа и некоторых других известных персон. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kent Nishimura / Reuters Фото: Kent Nishimura / Reuters

По информации агентства, произошло это еще до того, как руководства Министерства юстиции и ФБР пришли к выводу, что в публикации всех материалов по делу нет необходимости. В докладе ФБР по этому поводу говорится, что изученные видеоматериалы подтверждают, что скандально известный финансист, которого обвиняли в сутенерстве и вовлечении в проституцию, покончил с собой, а не был убит и у него не было «списка клиентов», которым он мог бы кого-то шантажировать. Этими выводами оказались недовольны многие мериканцы, посчитавшие, что от них скрывают правду.

Как сообщили Bloomberg его источники, устраняя имя Дональда Трампа из документов по делу Эпштейна, сотрудники ФБР исходили из того, что во время проведения расследования по этому делу господин Трамп был частным лицом, имеющим право на неприкосновенность частной жизни, как и любой другой американец.

Виктор Буй