До конца года в Петербург поставят 40 новых вагонов для «коричневой» ветки метро

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков сообщил, что контракт на обновление подвижного состава метро в городе на Неве идет с опережением графика, сообщает «Фонтанка». Под новую «коричневую» ветку до конца года поставят 40 вагонов. Изначально они должны были поступить в пользование подземки только в 2031 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый состав "Балтиец" для Красносельско-Калининской линии

Фото: Telegram-канал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова Новый состав "Балтиец" для Красносельско-Калининской линии

Фото: Telegram-канал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова

На текущий момент составы для шестой линии метро закупают по цене 2025 года. Изначально ожидалось, что город получит 950 новых вагонов, однако из-за изменения цен в ходе изменения контракта власти города получат всего 900.

Известно, что по поручению главы государства Владимира Путина на обновление подвижного состава в Петербурге из Фонда национального благосостояния выделили почти 97 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что поезда «Балтиец» наполовину заменили старые составы на «красной» ветке метро.

Андрей Маркелов