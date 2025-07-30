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Поезда «Балтиец» наполовину заменили старые составы на «красной» ветке метро

Губернатор Петербурга Александр Беглов завявил, что современные поезда «Балтиец» наполовину заменили устаревшие составы на «красной» ветке метро, сообщает пресс-служба Смольного.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Один из наиболее современных поездов в мире разработан специально для петербургского метро, с учетом наших условий эксплуатации. Доля материалов, узлов и деталей отечественного происхождения достигает 90%»,— сказал господин Беглов.

Градоначальник подчеркнул, что в общей сложности город получил уже 280 вагонов модели «Балтиец», сборка которого была специально локализована в Петербурге. Всего в текущем году производитель передаст подземке 120 вагонов, из них 72 будут работать на «красной» ветке.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге объявлен конкурс на оказание услуг по нанесению защитной (антивандальной) пленки на внутреннюю поверхность остекления салона «Балтийца». На эти цели ГУП «Петербургский метрополитен» готов потратить 53,5 млн рублей.

Андрей Маркелов

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