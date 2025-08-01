Многоэтажку, в которой погиб человек при взрыве газа, сочли пригодной для жилья

Многоквартирный дом в Новороссийске, который в июле был поврежден при взрыве газа, был признан безопасным для заселения. Непригодными для жилья признали только три квартиры, сообщил заместитель мэра Новороссийска Александр Гавриков.

Экспертизу провели сотрудники организации ООО «Бау Проект». В наиболее поврежденных квартирах необходимо выполнить строительно-монтажные работы, отметил господин Гавриков. «Все коммунальные услуги предоставляются в полном объеме. Выданы рекомендации по дальнейшей эксплуатации здания»,— написал заммэра в своем Telegram-канале.

Взрыв, при котором погиб пожилой мужчина, произошел 21 июля. По сообщению главы города Андрей Кравченко, в доме на Анапском шоссе были повреждены больше 20 квартир. Власти обещали, что окажут материальную помощь собственникам жилья.