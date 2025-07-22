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Из-за взрыва газа в Новороссийске повреждено более 20 квартир

По предварительным данным, после взрыва газа в многоквартирном доме Новороссийска, расположенном на Анапском шоссе, повреждена 21 квартира, сильно пострадали три. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава города Андрей Кравченко.

Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

Три семьи из семи человек, имущество которых пострадало после взрыва, находятся в пункте временного размещения в гостинице «Новороссийск». Сегодня на месте происшествия будут работать эксперты из Краснодара, которые обследуют дом на предмет аварийного состояния, безопасности и возможного восстановления. После этого пройдут подомовые обходы для определения ущерба.

По словам Андрея Кравченко, собственникам и жильцам дома окажут материальную помощь. Единовременная выплата на человека составит 15 тыс. руб. Финансовая помощь в связи с частичной утратой имущества первой необходимости — 75 тыс. руб. За полностью утраченное имущество первой необходимости выплатят 150 тыс. руб.

Новороссийцам, получившим в результате произошедшего легкий вред здоровья, единовременно выплатят 300 тыс. руб. Если они получили вред здоровью средней тяжести — 600 тыс. руб. В связи с гибелью члена семьи пособие за каждого погибшего составит 1,5 млн руб.

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме Новороссийска днем 21 июля. Прибывшие на место сотрудники МЧС России по региону локализовали возгорание трех квартир на площади 300 кв. м. Эвакуировали 25 человек, погиб пенсионер.

Алина Зорина

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