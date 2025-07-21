Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Новороссийске

В многоквартирным доме в Новороссийске произошел взрыв бытового газа. Погиб пожилой мужчина. Об этом сообщил губернатор Андрей Кравченко.

В доме загорелась кровля, окна квартир и остекление подъезда выбило ударной волной. Всех жильцов оперативно эвакуировали. «Жильцам поврежденных квартир предоставим места в пункте временного размещения в гостинице "Новороссийск". Жителям, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, окажем материальную и финансовую помощь», — написал господин Кравченко в Telegram-канале.

После взрыва власти Новороссийска ввели локальный режим ЧС. Господин Кравченко уточнил, что полиция проводит проверку на месте и устанавливает причины взрыва.

Информация о взрыве поступила в 14:50 мск, сообщили в региональном МЧС. К 18:07 возгорание смогли ликвидировать. В тушении участвовали 20 сотрудников спасательной службы и 8 единиц техники.