Минфин: долги по бюджетным кредитам на 58,3 млрд рублей списали 28 регионам

Правительство России списало долги по бюджетным кредитам на сумму 58,3 млрд рублей 28 регионам, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Соглашения о списании задолженности были заключены с такими регионами, как Республика Адыгея, Алтай, Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, Марий Эл, Северная Осетия, Тыва, а также с Алтайским, Забайкальским, Пермским, Ставропольским и Хабаровским краями, Архангельской, Брянской, Калужской, Курганской, Новгородской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Свердловской, Челябинской, Ярославской областями и Еврейской автономной областью.

В Минфине пояснили, что размер списания соответствует объему средств, направленных этими регионами в 2024 году на одобренные сферы. Среди них — проекты в жилищно-коммунальном хозяйстве, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализация фондов развития промышленности, поддержка компаний с преференциальными налоговыми режимами, реализация новых инвестиционных проектов, развитие опорных населённых пунктов, а также социальная поддержка жителей в связи со специальной военной операцией и выполнение национальных проектов.

Всего в 2025 году планируется списать задолженность регионов по расходам за 2024 год на сумму более 160 млрд рублей. Также Минфин ранее сообщил о списании долгов на 15,6 млрд рублей ещё трём регионам — Ставропольскому и Алтайскому краям, а также Республике Адыгея.

Подробнее о том, как Минфин пытается облегчить финансовое положение регионов, «Ъ» писал в материале «Бюджетные кредиты идут на списание».