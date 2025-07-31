Бюджетные кредиты идут на списание

На первом этапе программы списания двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам, по оценкам Минфина, субъектам РФ будет «прощено» 160 млрд руб. за 2024 год — такие решения уже приняты в отношении 105 млрд руб. долгов 36 регионам. В общей сложности объем средств, которые планируется списать в 2025–2029 годах, оценивался в 1,1 трлн руб. Одновременно с этим Минфин фиксирует, что в большинстве регионов более высокие темпы роста расходов по сравнению с доходами, в связи с чем призывает субъекты РФ к ответственной политике заимствований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Объем списания бюджетных кредитов регионам за 2024 год составит 160 млрд руб., сообщил на заседании комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» замглавы Минфина Павел Кадочников. Напомним, речь идет о программе «прощения» двух третей долга, сформировавшегося на 1 марта 2024 года,— сроки погашения задолженности за 2024–2029 годы переносятся на 2030–2039 годы со списанием по мере направления средств на инфраструктурные проекты.

Списывается часть долга при условии целевого использования высвобожденных средств (иначе средства придется вернуть) — половина суммы должна быть направлена на проекты в сфере ЖКХ. Вторая половина может быть направлена, например, на расселение аварийного жилья, реализацию новых инвестпроектов стоимостью от 50 млн руб. (см. “Ъ” от 7 февраля). В 2025–2029 годах общий объем высвобожденных средств составит 1,1 трлн руб.

По словам замминистра, уже принято решение о списании задолженности 36 регионам на сумму 105,6 млрд руб.

В частности, сегодня же на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о списании 47,3 млрд руб. для восьми регионов, реализовавших инфраструктурные проекты,— Калмыкии, Карелии, Воронежской, Кемеровской, Кировской, Московской, Смоленской и Тверской областей. По словам Михаила Мишустина, списание «должно благоприятно отразиться на бюджетной системе этих территорий, на динамики их развития».

Как отметил Павел Кадочников, еще одно распоряжение о списании 29 млрд руб. для 12 регионов уже внесено в правительство — теперь ведомство готовит «следующий проект с учетом поступивших заявок».

При этом, следовало из выступления замминистра, Минфин фиксирует в большинстве регионов более высокие темпы роста расходов по сравнению с доходами — «регионы используют остатки и привлекают займы, в основном казначейские кредиты». На этом фоне Минфин призвал регионы ответственно подходить к привлечению кредитов.

В целом, по данным Минфина, общие доходы консолидированных бюджетов регионов за первое полугодие выросли на 5% в годовом выражении — рост наблюдается в 57 субъектах РФ. По словам Павла Кадочникова, основным фактором стал рост на 8% налоговых и неналоговых поступлений (при плане 4%). Согласно статистике ведомства, в целом по стране на 4% (или 125 млрд руб.) снизились поступления налога на прибыль, однако снижение компенсируется ростом поступлений НДФЛ на 13%. Рост поступлений от подоходного налога наблюдался почти по всех регионах. Также у регионов увеличились на 6% поступления от налога на имущество организаций и на 12% поступления от налогов, уплачиваемых по упрощенной системе налогообложения.

Евгения Крючкова