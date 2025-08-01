ГК «Развитие» за 830 млн построит клубный дом на проспекте Труда в Воронеже

ООО «СЗ “Юникей”» (принадлежит воронежской группе компаний «Развитие» Сергея Гончарова) заявило о планах построить клубный дом «Люмен» на проспекте Труда, 113 в Воронеже. Объем вложений оценивается в 830 млн руб., следует из проектной декларации. Генподрядчиком выступит ООО «Центр поддержки и консалтинга "Финансирование капитального строительства"» Дмитрия Гаспарика, который также владеет 100% ООО «Развитие-отделка и строительство» и 50% ООО УК «Каскад-Развитие» (вторая половина у Лилии Авиловой).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рендер клубного дома «Люмен» на проспекте Труда в Воронеже.

Фото: из проектной декларации Рендер клубного дома «Люмен» на проспекте Труда в Воронеже.

Фото: из проектной декларации

Общая площадь жилых помещений составит 7,1 тыс. кв. м. Строительство 18-этажного здания со 160 квартирами планируется завершить в четвертом квартале 2027 года. В доме будет два пассажирских лифта.

Здание разместится на четырех земельных участках площадью 54, 45, 43 и 3,4 тыс. кв. м соответственно, которые находятся в собственности застройщика.

Планируется строительство детской и спортивных площадок. Парковка будет насчитывать 82 места.

По данным Rusprofile, ООО «СЗ “Юникей”» зарегистрировано в сентябре 2024 года в Воронеже для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 214,8 млн руб. Директор — Людмила Батюта. Единственный учредитель — ООО СЗ «Мегаполис развитие», которое на 99% принадлежит Сергею Гончарову и на 1% — ЖСК «Центр Черноземья». В 2024 году компания показала нулевую выручку и убыток в 59 тыс. руб.

Ранее ООО «СЗ "Свой Дом в Тамбове"» заявило о планах построить ЖК «Прибрежный» в Тамбове за 1,9 млрд руб.

Юрий Голубь