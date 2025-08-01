В Тамбове местный застройщик собирается возвести три дома за почти 2 млрд

ООО «СЗ "Свой Дом в Тамбове"» заявило о планах построить ЖК «Прибрежный» комфорт-класса в Тамбове на улице Имени Павла Строганова, 11Д. Стоимость комплекса, состоящего из трех десятиэтажных жилых зданий, составит 1,9 млрд руб., следует из проектной декларации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рендер ЖК «Прибрежный» на улице Имени Павла Строганова в Тамбове

Фото: из проектной декларации Рендер ЖК «Прибрежный» на улице Имени Павла Строганова в Тамбове

Фото: из проектной декларации

Общая площадь жилых помещений составит 18 тыс. кв. м. Два здания (на 79 и 105 квартир) планируется завершить до декабря 2027 года. Дома будут размещаться на двух земельных участках 0,5 и 0,7 га соответственно, находящихся в субаренде. Закончить строительство еще одного здания (на 160 квартир) планируют к июню 2028 года. Участок для его застройки площадью 0,7 га также находится в субаренде. Всего комплекс будет включать 344 одно- двух- и трехкомнатные квартиры. В составе ЖК планируется строительство детской и спортивных площадок.

По данным Rusprofile ООО «СЗ "Свой Дом в Тамбове"» зарегистрировано в Тамбове в марте 2024 года. Основной вид деятельности — заказчик-застройщик, генеральный подрядчик. Уставный капитал — 10 млн руб. Руководители и учредители, как и финпоказатели не раскрываются.

На прошлой неделе стало известно, что в Липецке местное ООО «Специализированный застройщик "Сфера"» Эдуарда Корабельникова заявило проект двух многоэтажных домов на улицах Невского и Верещагина. Планируемая стоимость объектов — 709 млн и 257 млн руб.

Ульяна Ларионова