Зюганов пожаловался на привилегии для «Единой России» в мессенджере MAX

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов считает, что национальный мессенджер MAX создал привилегии для партии «Единая Россия» (ЕР), позволив ей сделать свой канал на новой площадке раньше остальных политических сил. Об этом коммунист заявил в интервью каналу «Красная линия» 1 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В середине июля разработчики MAX объявили, что функция создания каналов доступна у них пока только для крупных СМИ, блогеров и медийных личностей. Однако уже 30 июля ЕР демонстративно извещает, что создала свой канал в MAX первой из политических партий»,— посетовал господин Зюганов.

КПРФ усматривает в этом «недопустимые методы монополизации цифрового пространства», ведь другим партиям создать свои каналы в МАХ пока не позволяют технические ограничения, добавил он. По данным зампреда ЦК КПРФ Дмитрия Новикова, разработчики мессенджера анонсируют такую возможность только осенью.

“Ъ” обратился за комментарием в пресс-службу холдинга VK, который владеет мессенджером, а также в пресс-службу ЕР.

Напомним, MAX начал тестировать функцию создания каналов 14 июля. Сначала там появились каналы крупных СМИ (например, RT) и брендов («Сбер», Ozon, ВТБ), а к концу месяца в мессенджер стали переходить государственные ведомства. Например, 30 июля свой канал там завел Совет федерации, а днем ранее — Генеральная прокуратура.

Божена Иванова