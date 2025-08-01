Меню разбавляют цикорием

Кофейни все чаще вводят в меню напитки с цикорием, но, скорее, в качестве эксперимента. Как рассказали “Ъ FM” игроки рынка, такие предложения появляются на волне интереса к здоровому образу жизни и в рамках тренда на ретро. Цикорий традиционно считается здоровым заменителем кофе, он имеет схожий вкус, но не содержит кофеина. Например, пекарня «Буханка» предлагает вариант на банановом и кокосовом молоке. За стаканчик объемом 300 мл потребитель заплатит около 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В сети ресторанов «Теремок» напиток подают в порционных пакетиках достаточно давно. Но есть шанс, что предложения в будущем будут более эксклюзивными, поделился генеральный директор компании Михаил Гончаров: «Это нишевый напиток. Тут такая история забавная: цикорий производился в Советском Союзе, и мой дедушка его активно пил. Мне он тоже нравится, я на него периодически перехожу, когда устаю от кофе. Поэтому это некая замена, но он вряд ли станет конкурентом чаю и кофе, потому что у него есть все-таки специфический привкус. Есть даже цикорий с добавками, с шиповником, например, который немножко скрашивает горчинку. У напитков есть определенный цикл: что-то становится очень модным, предполагают, что будет такой-то тренд, но оказывается, что он не состоялся. Сложно гадать, будет ли цикорий через два года или пять лет намного популярнее, чем сейчас. Мы же профессионалы по блинам, но недавно пришло осознание того, что наши горячие и холодные напитки достаточно просты. То есть уровень кухни впереди этого раздела меню, и поэтому есть идея сделать барную секцию. В ней как раз и будут редкие сорта кофе для нашего сегмента, тот же самый раф, например. В этом смысле, конечно, можно экспериментировать, создавать новые напитки на основе цикория».

В сети Cofix, помимо горячих напитков, есть холодный цикорий-латте с карамелью или цикорий-тоник. Предложения в кофейне появились этим летом. А в One Price Coffee рассчитывают ввести позицию в меню к концу года. Однако, как и в случае любого вирусного тренда, больших продаж цикория ждать не стоит, уверен основатель сети Сергей Румянцев: «Мы следим за трендами. Сейчас ресторанный и кофейный рынки переживают, наверное, не лучшие времена, все ищут варианты диверсификации, расширения ассортимента, возможности введения новых напитков.

Понятно, что никакого ажиотажа вокруг цикория нет, но это один из дополнительных пунктов меню, которые мы можем ввести до конца года. Замещения кофе или огромного объема продаж никто не ожидает. Я думаю, что местами люди сейчас ностальгируют: все слушают Надежду Кадышеву, любят все, что было в Советском Союзе. Видимо, и цикорий начал переживать эти времена. Его, наверное, один раз все могут попробовать. Но в чем суть? Это необычный по вкусу напиток. Людей, которые пьют декаф или не хотят наполнять организм кофеином, тоже минимальное количество. Кофе пьют именно из-за его вкуса. Понятно, что никакой цикорий с ним не сравнится».

По данным Роскачества, российский рынок цикория демонстрирует стабильный рост: увеличиваются как объемы, так и цены на экспорт и импорт. При этом отпускные цены от производителей остаются практически неизменными. С кофе ситуация иная: по данным «Чек Индекс», рост цен на него обогнал инфляцию. В 2024 году его стоимость выросла на 13%.

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Анна Кулецкая