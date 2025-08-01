СКР завершил следствие по делу четырех экс-депутатов Москвы

Московское управление Следственного комитета России (СКР) сообщило об окончании расследования дела против четырех бывших муниципальных депутатов. Их обвиняют в вербовке новых участников НКО «Депутаты мирной России», чья деятельность признана нежелательной в России. Материалы направили для рассмотрения в суд.

Фигурантами по делу проходят Игорь Глек, Илья Азар (объявлен иностранным агентом), Елена Русакова и Сергей Власов. Следствие считает, что обвиняемые опубликовали в интернете две статьи для привлечения в НКО. Экс-депутатов объявили в международный розыск, они заочно арестованы.

«Депутатов мирной России» (признана нежелательной организацией) учредили в Берлине осенью 2023 года. По данным прокуратуры, господин Глек стал соцпредседателем организации, остальные фигуранты вошли в управляющий совет. В мае этого года Никулинский суд Москвы заочно арестовал Илью Азара (объявлен иноагентом).

Никита Черненко