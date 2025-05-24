Суд заочно арестовал иноагента Илью Азара по делу о нежелательной организации

Никулинский суд Москвы постановил заочно арестовать журналиста и бывшего муниципального депутата Илью Азара (признан Минюстом иностранным агентом). Он проходит по делу об организации деятельности нежелательной организации (по ч. 3 ст. 281.1 УК РФ), эта статья предусматривает до шести лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Азар (признан иностранным агентом)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Илья Азар (признан иностранным агентом)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Судебное заседание прошло вчера, следует из картотеки дел. Журналист арестован сроком на один месяц с момента его задержания или экстрадиции в РФ, уточнили ТАСС в суде.

Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело в отношении экс-депутата в марте. Аналогичное требование распространялось на других бывших столичных мундепов, среди которых Игорь Глек, Елена Русакова и Сергей Власов. Ведомство утверждает, что они участвовали в съезде неправительственной организации «Депутаты мирной России», которая была признана в России нежелательной.