Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан зарегистрировала действующего раиса Рустама Минниханова кандидатом на выборы главы региона, которые состоятся 14 сентября 2025 года. Об этом сообщила секретарь ЦИК Татарстана Надежда Борисова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЦИК Татарстана зарегистрировал Минниханова кандидатом на выборы раиса

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ ЦИК Татарстана зарегистрировал Минниханова кандидатом на выборы раиса

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Рустам Минниханов был выдвинут Татарстанским региональным отделением партии «Единая Россия». Комиссия проверила 403 подписи депутатов представительных органов муниципальных образований в поддержку кандидата, все они признаны достоверными при требуемом минимуме 384 подписи.

Кандидат получил поддержку в 45 муниципальных районах и городских округах республики, включая 100 подписей депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов. Рустаму Минниханову выдано удостоверение о регистрации установленного образца.

До единого дня голосования остается 43 дня. Агитационный период в средствах массовой информации начнется 16 августа, а 12 августа пройдет жеребьевка эфирного времени.

Ранее, 24 июля, Рустам Минниханов подал документы для регистрации кандидатом на выборы раиса. Помимо Рустама Минниханова на выборы выдвинулись руководитель фракции КПРФ в Госсовете республики Хафиз Миргалимов, глава регионального отделения ЛДПР Руслан Юсупов и председатель татарстанского отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Виталий Смирнов.

Анар Зейналов