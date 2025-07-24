Рустам Минниханов подал документы для регистрации кандидатом на выборы раиса

Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов подал документы для регистрации кандидатом на выборах раиса республики. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК Татарстана.

Срок подачи документов заканчивается 30 июля. Кандидаты должны предоставить полный комплект документов, включая листы поддержки с подписями муниципальных депутатов и сведения о трех кандидатах на должность члена Совета Федерации. В случае избрания Рустама Минниханова одна из предложенных кандидатур будет назначена сенатором.

В начале июля Рустам Минниханов уже представил в ЦИК документы для выдвижения в качестве кандидата на выборы. Сейчас он предоставил полный пакет документов, включая подписи муниципальных депутатов и список «сенаторской тройки».

Выборы Раиса Республики Татарстан состоятся 14 сентября 2025 года. В этот день также пройдут дополнительные выборы депутата Государственного Совета Татарстана по Мелекесскому избирательному округу и выборы депутатов представительных органов местного самоуправления.

Влас Северин