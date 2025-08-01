В зоопарк Екатеринбурга доставили лесного кота

К своему 95-летию Екатеринбургский зоопарк получил лесного кота, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Кот по имени Локи родился в мае 2024 года и стал подарком от Новосибирского зоопарка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Екатеринбурга Фото: Администрация Екатеринбурга

Пока животное ведет себя немного отстраненно, но аппетит у него хороший — он с удовольствием ест куриное и говяжье мясо, субпродукты, яйца, живой корм. По характеру он скромный и спокойный. «Он молод и очарователен, как все кошачьи. Характер, правда, пока не очень соответствует боевому имени новосела, ведь в контексте германо-скандинавской мифологии Локи — бог хитрости, обмана и коварства»,— сказано в сообщении.

Лесной кот помещен в один из вольеров комплекса «Хищники северных широт».

По данным зоопарка, в 2014 году из Новосибирска в зоопарк Екатеринбурга прибыл лесной кот Тор, который вел очень скрытный образ жизни как и его собратья в дикой природе.

Считается, что от дикого вида кошек, к которым относятся лесные, произошли все домашние кошки. Лесные кошки ведут оседлый и одиночный образ жизни, в другие места перебираются только в голодные годы. Обитают не только в лесах, но и в лугах и саваннах, однако предпочитают глухие участки леса с полянами, скалами и речными долинами. При этом они не избегают людей и могут селиться даже на чердаках и в сараях жилых домов. Питаются лесные кошки мелкими грызунами и птицами, иногда охотятся на зайцев.

Напомним, зимой в Екатеринбургский зоопарк заселили пару цепкохвостых дикобразов, которых привезли из Москвы — годовалого самца Карлоса и девятимесячную самку Джейму.

Ирина Пичурина