В зоопарк Екатеринбурга привезли двух цепкохвостых дикобразов

В Екатеринбургский зоопарк заселили пару цепкохвостых дикобразов, которых привезли из Москвы — годовалого самца Карлоса и девятимесячную самку Джейму, сообщили в пресс-службе зоопарка.

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Сейчас животные адаптируются к новому месту жительства: дикобразы тщательно исследуют вольер, иногда проверяя на прочность элементы оформления, и любят забраться повыше. Их характер пока не проявился полностью, но уже заметно, что они осторожны, но при этом любопытны. Аппетит у них нормальный: их рацион включает яблоки, бананы, финики, авокадо, отварной картофель, кукурузу, орехи и нут — однако особенно они любят крупы, например, кашу из перловки.

В зоопарке посетители могут понаблюдать за ними на втором этаже павильона «Центральный».

В природе цепкохвостые дикобразы обитают в тропических лесах Южной Америки, питаясь листьями, почками и плодами. Цепкохвостыми их назвали за необычный хвост, который по длине равен телу и активно участвует в перемещении по деревьям. Длина тела составляет от 30 до 65 см, масса — от 1 до 5 кг.

Напомним, в зоопарке Екатеринбурга проведут капитальный ремонт комплекса бурых медведей — вольеры необходимо подготовить для приезда молодых особей, сейчас там осталось два медведя возрастом 31 год и 33 года.

Ирина Пичурина