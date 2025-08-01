Абортам добавляют осознанности

Медработники не должны запугивать, грубить или оказывать давление на женщин, обращающихся в медицинские клиники для проведения аборта. Нужно помочь пациенткам сделать «осознанный выбор» с помощью определенных фраз, направленных на формирование «позитивного отношения» к сохранению беременности. В частности, запрещено использовать фразы «В вашем возрасте уже пора внуков воспитывать, а не детей рожать» и «Вы совершаете плохой поступок». При этом рекомендуется хвалить женщин, сделавших «правильный» выбор. Подобные инструкции заложены в рекомендациях, которые подготовил Минздрав для медицинских учреждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Методические рекомендации для консультирования женщин, находящихся «в ситуации репродуктивного выбора», разработаны Минздравом по поручению президента по итогам прошедшего 1 марта 2023 года совещания о мерах повышения рождаемости. Документ, текст которого изучил “Ъ”, призван помочь акушерам-гинекологам, фельдшерам и психологам работать с женщинами, решившими сделать аборт. Рекомендации обобщают и систематизируют все существующие алгоритмы взаимодействия с пациентами, пояснили “Ъ” в Минздраве.

С первого дня обращения пациентки в клинику начинается «неделя тишины» — срок, в который женщина должна принять осознанное решение. Проводится «мотивационное и психологическое» консультирование, разъясняются социальные и юридические меры поддержки для беременных. Любая форма давления при этом запрещена. Специалистам следует акцентировать внимание на информировании о правах, учитывая при этом «индивидуальные обстоятельства» каждой женщины (например, отсутствие собственного жилья или нестабильность отношений с отцом ребенка).

Во время консультаций следует использовать так называемые речевые модули, «направленные на формирование позитивного отношения к сохранению беременности».

Медицинским работникам рекомендуется устанавливать первый контакт с женщиной фразой: «Беременность — это прекрасное и естественное состояние для каждой женщины. Испытывать сомнение, страх, волнение — это нормально».

Если у женщины приоритетом является карьера или образование, медработнику нужно сказать: «Карьеру можно успеть сделать в любом возрасте, а вот ребенка родить потом может быть уже поздно. Беременность — это важнейший и естественный этап в развитии и жизни каждой женщины».

Если пациентка молода (конкретный возраст в рекомендации не обозначен) и заявляет, что «хочет пожить для себя», ей следует напомнить, что «молодые мамы легче и быстрее восстанавливаются после родов и возвращаются к решению своих других задач».

В конце консультации, если женщина решила оставить ребенка, специалист должен похвалить ее за принятие «правильного» решения.

Если же пациентка не изменила своих намерений (решив все-таки сделать аборт), рекомендована фраза: «Подумайте, не спешите. Я вас направлю на консультацию к психологу, поговорите с ним обо всем, что вас беспокоит, а после жду вас снова».

Врачам следует напоминать о вредных последствиях аборта, в том числе о бесплодии.

В разговоре с пациенткой нельзя грубить, пугать и использовать бестактные выражения, например «В вашем возрасте уже пора внуков воспитывать, а не детей рожать» или «Вы совершаете плохой поступок».

В конце 2024 года президент Владимир Путин заявил, что губернаторы должны «засыпать и просыпаться, думая о вопросе демографии». С тех пор регионы приняли множество инициатив для сокращения числа абортов. В большинстве субъектов используют наработки Минздрава. В некоторых регионах проводят молебны против абортов, а также вводятся штрафы для тех, кто пытается убедить женщин сделать аборт.

Принимаемые меры, судя по всему, работают: доля россиянок, отказавшихся от прерывания беременности (из всех, кто обратился за этой услугой в клиники), по итогам 2024 года возросла почти до 25%.

Такие данные ранее называла вице-премьер Татьяна Голикова.

Акушер-гинеколог, главный врач клиники «К медицина» Алексей Черников отмечает важность предложенных Минздравом мер: внедряя рекомендации, ведомство не идет по пути запретов, а развивает осознанность. «Большое значение имеет не только информация, но и манера ее преподнесения,— говорит господин Черников.— Я всегда призываю коллег ставить себя на место пациента и поступать так, как хочется обращения к себе. Тогда не будет небрежных фраз и действий, укоров и упреков».

Речевые модули могут стать хорошей поддержкой для врачей (особенно молодых специалистов, только начинающих практику), указывает акушер-гинеколог, репродуктолог Виктория Шустова. Четко прописанные стандарты общения и участие «смежных» специалистов, по ее словам, позволяют сделать консультирование более корректным, уважительным и безопасным для женщины. При этом, подчеркивает она, у медработника не должно быть цели «переубедить» пациентку делать аборт. «Врач должен проводить обследования, ставить диагноз, объяснять медицинскую часть вопроса и сопровождать женщину независимо от ее выбора,— поясняет госпожа Шустова.— Чем четче разграничены роли всех участников — врача, психолога, соцработника, тем качественнее и этичнее будет помощь».

Как Минздрав предлагает общаться с женщинами, делающими репродуктивный выбор Варианты фраз при различных мотивах прерывания беременности: • плохие взаимоотношения с отцом ребенка Примерная фраза при первом общении с пациенткой: «Нужна ли вам помощь в том, чтобы сообщить эту новость отцу вашего ребенка? Для мужчины новость о беременности тоже может стать неожиданностью. Ему нужно время, чтобы привыкнуть к мысли о том, что у него будет ребенок. Эта беременность уже наступила. Важно понимать, что отказ от рождения ребенка может иметь тяжелые и разрушительные психологические последствия для вас и ваших отношений.Если вы хотите сохранить жизнь вашего ребенка, стать мамой и обрести семейное счастье, никто не вправе этому помешать.Если вам нужна помощь/поддержка для взаимодействия с близкими людьми, то обратитесь на горячую линию x-xxx-xxx-xx-xx. Наши специалисты помогут вам выстроить индивидуальный маршрут помощи в сложившейся жизненной ситуации». • приоритет образования и карьеры Примерная фраза при первом общении с пациенткой: «Карьеру можно успеть сделать в любом возрасте, а вот ребенка родить потом может быть уже поздно. Беременность — это важнейший и естественный этап в развитии и жизни каждой женщины. Можно все делать параллельно: посмотрите, как много сильных и успешных женщин, которые родили ребенка рано, и это не помешало их карьере». • молодой возраст для рождения детей, желание пожить для себя, неготовность к материнству Примерная фраза при первом общении с пациенткой: «Беременность — это важнейший и естественный этап в жизни каждой женщины. Иногда она случается неожиданно, застает врасплох, заставляя менять свои планы. Но взамен ребенок дает дополнительный ресурс сил, веру в себя. С позиции здоровья матери и ребенка молодость — объективно наиболее благоприятный возраст для рождения детей. Молодой возраст — ваше большое преимущество. Молодые мамы легче и быстрее восстанавливаются после родов и возвращаются к решению своих других задач. Дети, рожденные молодыми родителями, близки с ними, ведь они практически из одного поколения. Среди успешных людей есть немало молодых родителей, гармонично распределяющих ресурсы времени и родительской заботы». • наличие заболеваний, страх рождения больного ребенка Примерная фраза при первом общении с пациенткой: «Вы можете уже сейчас встать на учет по беременности в женскую консультацию, и с раннего срока за состоянием вашего здоровья и здоровья вашего ребенка будет осуществляться профессиональное медицинское наблюдение и сопровождение. Вам своевременно и на любом этапе окажут медицинскую помощь. Вы имеете право на выбор врача, женской консультации и роддома. Современный уровень медицины позволяет выявлять патологические состояния ребенка на ранних сроках беременности и проводить лечение многих заболеваний, выявленных внутриутробно». Фразы для всех вне зависимости от мотива прерывания беременности: Каждое прерывание беременности — это вред для здоровья и риск развития осложнений. Аборт является частой причиной бесплодия и невынашивания беременности в дальнейшем;

Откладывая рождение ребенка сегодня, вы можете столкнуться с трудностями его зачатия в будущем, так как с возрастом репродуктивный потенциал неминуемо снижается, беременность протекает тяжелее, появляется риск осложнений как со стороны матери, так и со стороны ребенка;

Распространенность бесплодия продолжает расти. Порой даже ЭКО не помогает женщинам в старшем репродуктивном возрасте стать мамой;

С возрастом повышается риск рождения ребенка с патологией. Фразы в конце консультации, если женщина решила оставить ребенка: Вы приняли правильное решение. Фразы в конце консультации, если женщина пока не изменила свое решение: Подумайте, не спешите. Я вас направлю на консультацию к психологу, поговорите с ним обо всем, что вас беспокоит, а после жду вас снова. Варианты недопустимого диалога с беременной женщиной (стоп-слова): Будете сохранять или прерывать беременность?

Будете рожать или нет? Следует избегать таких фраз: Вы поступаете неправильно;

Вы совершаете плохой поступок;

В вашем возрасте уже пора внуков воспитывать, а не детей рожать. Источник: письмо Минздрава от 1 июля 2025 года №15-4/И/2-12980.

Наталья Костарнова