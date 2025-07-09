Уровень безабортицы растет

По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, доля россиянок, которые изначально планировали прервать беременность, но в конечном итоге решили сохранить ребенка, увеличилась до 25%. Проведенный “Ъ” анализ региональных данных подтверждает эту тенденцию: в Приморском крае и Забайкалье 18% женщин отказались от аборта, в Курганской области — 23%. В некоторых регионах даже проводят специальные молебны против абортов, а также принимают законы о штрафах для тех, кто пытается убедить женщин прервать беременность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Воронин, Коммерсантъ Фото: Сергей Воронин, Коммерсантъ

Доля россиянок, отказавшихся от прерывания беременности (из всех, кто обратился за этой услугой в медицинские организации), по итогам 2024 года возросла почти до 25%. Эти данные сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на заседании фракции КПРФ в Госдуме. «В этом направлении нам предстоит работать. Тем не менее благодаря этому в 2024 году сохранено практически 42 тыс. рождений. Это достаточно хороший показатель»,— сказала госпожа Голикова.

Тренд на снижение числа абортов наблюдается много лет. В 2020 году, по данным Росстата, было зарегистрировано 553 тыс. прерываний беременности, в 2022 году — 506 тыс., в 2023 году — 467,5 тыс. Данных за 2024 год еще нет.

В конце 2024 года президент Владимир Путин во время прямой линии заявил, что губернаторы должны «засыпать и просыпаться, думая о вопросе демографии». С тех пор регионы приняли множество разнообразных инициатив, направленных на сокращение числа абортов. Ряд субъектов использовали наработки Минздрава, в том числе мотивационное анкетирование женщин и их «психолого-социальное» консультирование.

Отдельные регионы внедрили собственные инициативы, “Ъ” проанализировал и изучил их.

К примеру, в Удмуртии действует около 20 противоабортных кабинетов, часть из них создавалась при поддержке православной церкви и муфтията. Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторион в конце 2024 года сообщил об открытии молельных комнат при двух роддомах, а также о старте программы «Традиционное воспитание девушек 5–9-х классов», к которой уже подключились четыре школы.

В учреждениях здравоохранения Курганской области работают специалисты, помогающие пациенткам составить обращение, в случае если в медицинской организации им предложили прервать беременность без наличия для этого медицинских показаний. Также проводятся молебны для будущих мам о благополучном течении беременности и родов. Практикуются и специальные «антиабортные» молебны (первый из которых прошел 12 апреля), в которых участвуют в том числе врачи и мужчины, уговорившие женщин прервать беременность.

Заксобрание Петербурга в начале июня приняло закон «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности»: тех, кто уговаривал женщину сделать аборт, привлекают к ответственности. Штраф для физлиц составляет 3–5 тыс. руб., для должностных — 10–20 тыс. руб. Аналогичные законы приняты в Курганской, Брянской, Воронежской, Курской, Тамбовской, Орловской и других областях. Кроме того, уже более 500 частных клиник по всей стране отказались от лицензии на проведение процедур по прерыванию беременности.

“Ъ” запросил данные об эффективности мер, направленных на сокращение числа абортов.

В минздраве Хабаровского края “Ъ” рассказали, что за январь—май 2025 года специалисты кабинетов медико-социальной помощи проконсультировали 776 женщин (за весь 2024 год — 920), приняли решение о продолжении беременности 152, или 19% (против 16% в 2024 году). В Приморском крае делать аборт отказались 18% от общего числа обратившихся. Власти Забайкалья утверждают, что в 2020–2024 годах доля женщин, решивших сохранить беременность, выросла с 6,7% до 18%. В Курганской области — с 11,6% до 23% в 2018–2024 годах.

Остальные регионы по запросу “Ъ” представили лишь абсолютные цифры. К примеру, в Бурятии, по данным республиканского минздрава, в 2021 году было зарегистрировано 1,88 тыс. абортов, в 2024 году —1,23 тыс. По данным министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой, в 2019–2020 годах беременность прекращали 15 тыс. женщин, в 2024 году — около 10 тыс.

То, что все больше женщин отказываются от абортов,— это результат и государственной поддержки, и изменения сознания россиянок, говорит гинеколог, репродуктолог Виктория Шустова. За последние годы, обращает внимание она, усилилась система помощи для женщин, принимающих решение: «Женщина не остается наедине со своим страхом или растерянностью — и это играет огромную роль в принятии решения». Акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева не исключает, что оглашенные правительством данные могут быть неточными, ведь, по данным международных исследований, из 100 женщин могут передумать делать аборт лишь 5–8%. «Обычно женщина, вступив в сексуальный контакт с мужчиной, уже заранее знает, как она поведет себя в случае беременности,— поясняет эксперт.— Она действительно может пообещать психологу-консультанту передумать, но, скорее всего, потом просто сделает аборт в другом месте». С уверенностью говорить о четверти отказавшихся от аборта женщин можно будет тогда, когда на такое же количество вырастет число родившихся детей, считает госпожа Ерофеева.

Наталья Костарнова