Камбоджа номинирует Трампа на Нобелевскую премию из-за мира с Таиландом

Камбоджа планирует выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его участие в урегулировании конфликта с Таиландом. Об этом вице-премьер камбоджийского правительства Сун Чантол рассказал в интервью газете The Wall Street Journal.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christopher Furlong / Pool / Reuters Фото: Christopher Furlong / Pool / Reuters

По словам господина Чантола, американский лидер должен получить премию не только за посредничество в прекращении пограничных столкновений между Камбоджей и Таиландом, но и за деятельность в других регионах. Это уже вторая подобная инициатива в отношении господина Трампа. Ранее на Нобелевскую премию мира его выдвинул премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

В самом начале конфликта, который перешел в вооруженную фазу 24 июля, между армиями Камбоджи и Таиланда произошли перестрелки на спорном участке границы. Позже стороны обменялись артиллерийскими ударами. При столкновениях погибли не менее 35 человек.

После вмешательства американской стороны Дональд Трамп заявил, что США не будут заключать торговые сделки с Таиландом и Камбоджей, пока между ними продолжается вооруженный конфликт. Позже стороны согласились провести встречу для проработки соглашения о прекращении огня, после чего Вашингтон готов возобновить торговые переговоры. Перемирие между Камбоджей и Таиландом вступило в силу в ночь на 29 июля.

Подробности — в материале «Ъ» «Враждующие повесили ружья на стены».