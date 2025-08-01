Мэрия Уфы отдаст для комплексного развития 48 га земель вблизи Зинино и Жилино

Администрация Уфы приняла решение о комплексном развитии незастроенной территории вблизи деревень Зинино и Жилино. Соответствующее постановление, подписанное сити-менеджером Ратмиром Мавлиевым, опубликовано на официальном сайте мэрии.

Приложение к документу с утвержденными границами территории на интернет-портале не размещено. В постановлении говорится, что развивать планируется земли в районе улицы Александра Книсса, федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал», Пригородной улицы и железнодорожных путей. Площадь территории — 48 га.

Срок реализации решения о комплексном развитии территории ограничен десятью годами с момента заключения соответствующего договора. Девелопера определят по итогам конкурсного отбора. Застройщик сможет возвести на землях до 30 тыс. кв. м жилья, а также встроенные и пристроенные к нему помещения.

Как писал «Ъ-Уфа», в 2018 году администрация Уфы планировала строительство кладбища на 1473 км трассы М5 в районе поселков Жилино и Зинино на площади около 20 га. Против этого выступили местные жители. Затем прокуратура Уфы потребовала отказаться от проекта, так как территория, где планировали разместить кладбище, попадала в рекреационную зону.

Наталья Балыкова