Власти Уфы не дают похоронить проект

В Уфе подвели итоги общественных обсуждений проекта планировки и межевания территории возле поселков Тимашево и Максимовка, где мэрия планирует построить новые кладбища на площади около 93 га. По данным горсовета Уфы, от горожан поступило 23 обращения по поводу проекта, 22 из которых были в поддержку предложения мэрии. При этом, 1381 обращение, которое было против утверждения проектов планировки и межевания, комиссия забраковала якобы по причине их несоответствия требованиям. Представитель инициативной группы жителей Тимашево и Максимовки, которые выступают с критикой действий властей Уфы, Владимир Коннов сообщил, что отрицательных отзывов было еще больше — около 8,5 тыс.

Межведомственная комиссия по проведению общественных обсуждений в сфере градостроительной деятельности вчера подвела итоги общественных обсуждений по проектам планировки и межевания территории юго-восточнее Северной промышленной зоны, где планируется организовать новое городское кладбище. От действующих кладбищ «Северное» и «Северное-2», отмечают в горсовете, оно будет располагаться на расстоянии около 1,5 км, от жилой зоны Тимашево — в 3,5 км, а от Максимовки — более 4 км. По решению комиссии, общественные обсуждения, которые проходили с 11 по 31 января в дистанционном формате, были признаны состоявшимися, а их результат — положительным. Всего в горсовет было подано 1404 обращения, из которых 1381 (98,4%) комиссия не приняла в расчет. Как следует из сообщения горсовета, авторы забракованных документов не представили некие «необходимые документы», или не являются жителями территории, указанной в проектах планировки и межевания, или не владеют объектами недвижимости в том районе. Таким образом, комиссия приняла к рассмотрению только 23 обращения. При этом, отмечают в горсовете, 22 документа были в поддержку проектов планировки и межевания, а один — содержал замечание.

Согласно проекту планировки и межевания территории, размещенному на сайте горсовета, власти планировали организовать два кладбища в районе Тимашево общей площадью около 93 га.

Представитель инициативной группы жителей Тимашево и Максимовки Владимир Коннов рассказал „Ъ“, что 29 января активисты отнесли в горсовет Уфы 8432 обращения против строительства кладбища. Господин Коннов сказал, что конфликт жителей и властей вокруг кладбища длится уже около полутора лет. Активисты переживают, что дорога через Тимашево, по которой сейчас ездят похоронные кортежи на Северное кладбище и ходят в школу дети, будет еще больше разбита из-за нового кладбища. «Вдоль дороги понастроили мастерских по производству памятников, которые продают прямо на остановке. Местный житель, проводив ребенка в школу, стоит на остановке рядом с этими крестами и памятниками. Ритуальные услуги уже всех достали, а новый проект обозначает перспективу того, что этого станет еще больше»,— сказал господин Коннов.

В пресс-службе горсовета вчера сказали, что 8,5 тыс. обращений — это «преувеличенное число». По словам пресс-секретаря совета Айдара Ишмаева, «порядка 100 жителей направили свои предложения на имя каждого из 36 депутатов городского совета, тексты были составлены по шаблону». Обращения не были учтены, так как согласно положению о проведении общественных обсуждений физическое или юридическое лицо может подать только одно предложение, сообщил господин Ишмаев.

Комментируя опасения местных жителей, в горсовете Уфы сообщили, что для потока транспорта на Северное кладбище планируется построить объездную дорогу от Бирского тракта. «Ливневые и талые воды с проектируемой территории будут отведены в канализацию и затем — в проектируемые очистные сооружения проточного типа с аккумулирующим резервуаром. Кроме того, ливневые потоки будут перехватываться насыпью объездной дороги и дорогой местного значения. Таким образом, к жилым массивам они не проникнут»,— утверждают в горсовете, добавляя, что «в зону санитарной охраны источников водоснабжения территории существующих кладбищ „Северное“ и „Северное-2“, а также проектируемое кладбище не попадают».

Строительство нового кладбища, утверждают в горсовете,— «объективная необходимость». По данным мэрии Уфы, оставшиеся на «Северном-2» 5 га земли будут заполнены к июлю текущего года.

Уфа не первый год испытывает дефицит земель под кладбища. В 2017 году для захоронения было закрыто Южное кладбище. «Северное», которое было открыто в 1972 году — единственное кладбище Уфы, на котором разрешены захоронения. Строительство крематория, о котором время от времени рассуждают власти Уфы, также не удается начать из-за протестов общественности.

В 2018 году администрация Уфы планировала строительство кладбища на 1473 км трассы М5 в районе поселков Жилино и Зинино на площади около 20 га, но против планов властей сначала выступили местные жители, а затем прокуратура Уфы. В ноябре 2018 года надзорное ведомство внесло представление на имя сити-менеджера города Ульфата Мустафина, потребовав свернуть проект, так как «размещение кладбища на указанной территории было невозможно, поскольку она относится к рекреационной зоне».

Булат Баширов, Дарья Кучеренко