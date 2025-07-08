Не сразу и не со всеми

Торговые партнеры смогут заключать тарифные соглашения с США до 1 августа — дедлайн, который должен был истечь 9 июля, отодвинут на три недели указом Дональда Трампа. Хотя пространство для диалога еще остается, новая фаза торговой войны уже фактически началась: одновременно с продлением американский президент заявил о повышении пошлин сразу для ряда торговых партнеров. В список попали в том числе Япония и Южная Корея, для которых ограничения окажутся особенно чувствительными. С учетом того что и сами Штаты зависят от японских и корейских поставок, этот шаг может оказаться полезным для укрепления переговорной позиции Вашингтона. Внутриполитическая ситуация в обеих странах позволяет американским властям рассчитывать на более выгодные соглашения и с Токио, и с Сеулом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP

Президент США Дональд Трамп перенес срок введения пошлин на импортные товары с 9 июля на 1 августа, следует из указа, опубликованного Белым домом. Сдвиг дедлайна может быть связан с активизацией переговоров США с ключевыми торговыми партнерами — сделки, по заявлениям сторон, прорабатываются, но заключить их до 9 июля партнеры могут не успеть. Напомним, торговые ограничения в отношении 185 стран, которые Дональд Трамп ввел 2 апреля, были приостановлены уже 9 апреля: 90-дневная пауза в тарифной войне должна была истечь на этой неделе.

Несмотря на то что у стран еще есть время договориться с США, американский президент уже начал анонсировать пошлины, которые будут развернуты в отношении торговых партнеров через месяц. Если кто-то из них повысит тарифы в ответ, Штаты поднимут свои пошлины зеркально, заявил господин Трамп.

В число попавших под ограничения предсказуемо вошли развивающиеся экономики, от поставок из которых Вашингтон практически не зависит: это, например, Лаос и Мьянма (в 2024 году экспорт каждой из них в США составлял менее $1 млрд).

и (в 2024 году экспорт каждой из них в США составлял менее $1 млрд). Менее ожидаемым оказалось то, что письма о 25-процентных тарифах получили важнейшие торговые партнеры в Азии — Япония и Южная Корея.

Для обеих ограничения могут обернуться серьезными проблемами: пятая часть поставок каждой из них приходится на США. Зависимость США от этих стран тоже велика: Япония поставляет в том числе автомобили и запчасти к ним, пластмассы, черные металлы, Южная Корея — суда, наземный транспорт, полупроводники.

Япония, напомним, была первой страной, которая инициировала торговые переговоры с Дональдом Трампом. Это произошло еще в феврале, то есть до введения ограничений. Тогда японские власти пообещали инвестиции в объеме $1 трлн в экономику США и наращивание импорта американского СПГ в обмен на то, что страна не попадет под действие новых американских тарифов. Несмотря на договоренности, которые, хотя и не были оформлены документально, казалось, устраивали обе стороны, 2 апреля президент США заявил о введении 24-процентной пошлины на японские поставки. Новый раунд переговоров должен был закончиться подписанием торгового соглашения — его анонсировали и Токио, и Вашингтон. Однако в конце июня господин Трамп выдвинул дополнительное условие, призвав Японию расширить импорт американского риса, и отказ этой страны использовался как формальная причина для введения пошлин.

Тарифная угроза, видимо, нужна Штатам в том числе для того, чтобы продавить соглашение на своих условиях: рассчитывать на уступки позволяет внутриполитическая ситуация в Японии.

20 июля в стране пройдут выборы в верхнюю палату парламента: правящая Либерально-демократическая партия на фоне усиливающихся противоречий в отношениях с США может потерять большинство в Палате советников и поэтому стремится заключить соглашение любой ценой.

Воспользоваться Вашингтон может и ситуацией в Южной Корее: президент Ли Чжэ Мён вступил в должность только в прошлом месяце и также рассчитывает на сделку с господином Трампом. Напомним, переговоры Сеула и Вашингтона в последние месяцы активизировались, но пока так и не привели к соглашению. С учетом усиления переговорной позиции Штатов теперь оно может быть принято.

Для остальных торговых партнеров США ситуация, несмотря на продление паузы в торговой войне, выглядит все более неопределенной. Пока соглашения о снижении тарифов заключены только с Великобританией, Вьетнамом и Китаем. Некоторый прогресс в переговорах, по всей видимости, достигнут в договоренностях с ЕС и Индией. Открытым, впрочем, остается вопрос о том, захочет ли Вашингтон вновь пригрозить повышенными пошлинами и этим странам.

Кристина Боровикова