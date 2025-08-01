Движение по Шпалерной и Торжковской улицам ограничат из-за дорожного ремонта

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов об очередных планируемых ограничениях и перекрытиях дорожного движения. Они начинают действовать с 1 августа в пяти районах города, сообщили в ГАТИ.

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В Красногвардейском районе с 1 по 7 августа в связи с производством работ по реконструкции водопровода ограничивается движение транспорта на перекрестке Большой Пороховской улицы и проспекта Металлистов, с закрытием левого поворота с Большой Пороховской улицы на проспект Металлистов. Предлагаемый объезд: по проспекту Энергетиков и улице Дегтярева.

В Курортном районе из-за ремонта дорожного покрытия с 1 по 4 августа ограничения вводятся при движении по Сестрорецкому шоссе в поселке Белоостров — от Нового шоссе до дома 65 по Сестрорецкому шоссе, включая перекрестки.

В Приморском районе с 1 августа по 14 сентября по аналогичной причине водителям будет сложно проехать по Торжковской улице — от набережной Черной речки до Сердобольской улицы, а также по самой Сердобольской — от Торжковской улицы до Большого Сампсониевского проспекта.

В Пушкинском районе с 1 по 10 августа движение ограничат по Автомобильной улице в городе Пушкине — от Сетевой улицы до Колпинского шоссе, с закрытием движения по Автомобильной улице в направлении от Сетевой улицы к Колпинскому шоссе. Там также будут вестись ремонтные работы. Объезд: по Сетевой улице, шоссе Подбельского, Ячевскому, Вавиловскому и Восточному проспектам, Промышленной и Автомобильной улицам.

В Центральном районе дорожный ремонт с 1 по 9 августа потеснит водителей на Шпалерной улице — от Литейного проспекта до Гагаринской улицы.

Ранее писал, что с 13 августа в центре Петербурга начинаются масштабные ремонтные работы на Невском проспекте. Из-за этого на главной городской магистрали в течение двух недель будет ограничено движение транспорта.

Андрей Цедрик