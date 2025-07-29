Ремонтные работы на Невском проспекте стартуют 13 августа и продлятся две недели

Власти Санкт-Петербурга окончательно определились со сроками ремонтных работ на Невском проспекте. Частичные перекрытия главной городской магистрали будут действовать в течение двух недель — с 13 по 27 августа. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил вице-губернатор города Николай Линченко.

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По словам представителя Смольного, подготовительные работы на Невском проспекте начнутся с 4 августа. С этого срока до 8 августа без перекрытий будут ремонтировать Дворцовый проезд, а с 6 по 12 августа — трамвайные пути на пересечении Литейного и Невского проспектов.

В свою очередь, на период с 13 по 20 августа для водителей окажется перекрыт участок от набережной реки Мойки до Садовой улицы. Далее, с 15 по 20 августа, ограничат участок от Адмиралтейского проспекта до Садовой, с 17 по 20 августа закроют движение от Адмиралтейского проспекта до набережной реки Фонтанки, включая перекресток с Садовой улицей, с 18 по 20 августа ограничения будут действовать от Адмиралтейского проспекта до Литейного, а также от набережной реки Фонтанки до площади Восстания. С 21 по 22 полностью перекроют отрезок от Садовой улицы до площади Восстания, с 21 по 27 августа — от Литейного проспекта до площади Восстания.

Окончательно завершить работы и восстановить движение по Невскому проспекту в полном объеме предполагается 28 августа, уточнил господин Линченко.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Санкт-Петербурга выдала ордера для ремонта дорожного полотна Невского проспекта с 3 августа по 3 сентября. Тогда же в ведомстве отметили, что это не означает одномоментного введения ограничений движения — работы там пройдут этапами. На ремонт Невского проспекта городские власти выделили 461 млн рублей.

Андрей Цедрик