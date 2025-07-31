Выручка сети «Мать и дитя» выросла на 27% после покупки клиник «Эксперта»

Группа компаний «МД Медикал» (сеть клиник «Мать и дитя») раскрыла финансовые результаты за второй квартал и первую половину 2025 года. Выручка за январь--июль составила 19,2 млрд руб., увеличившись на 22,2% год к году. В втором квартале показатель вырос сразу на 27,3% к аналогичному периоду 2025 года — до 10,3 млрд руб. Такой рост произошел в том числе благодаря результатам сети медицинских центров «Эксперт», о покупке которых «МД Медикал» сообщила в мае. Их доля в общей выручке составила 7,8%.

Сеть клиник «Мать и дитя» основана гинекологом Марком Курцером. Ее первый перинатальный центр открылся в 2006 году. На данный момент управляет 86 медучреждениями, включая 14 госпиталей и 72 амбулаторных клиник.

За полгода в клиниках сети приняли около 6 тыс. родов — на 10,3% больше, чем годом ранее. Средний чек за роды в клинике составил 628,3 тыс. руб. в Москве и 248,5 тыс. руб. в регионах (рост на 12,9% и 10,9% год к году соответственно). Количество пункций ЭКО увеличилось на 8,2% — всего таких операций было проведено 10,5 тыс. Средний чек за эту процедуру вырос на 8,2% до 323,2 тыс. руб. в Москве и на 5,9%, до 306,7 тыс. руб. — в регионах.

Количество амбулаторных посещений выросло на 32,9% — до 1,5 млн. Средний чек вырос на 13,6% до 6,8 тыс. руб. в Москве и 10,0% год к году до 2,6 тыс. руб. в регионах.

На конец второго квартала на балансе группы оставалось 3,4 млрд руб. по сравнению с 8,2 млрд руб. на начало отчетного периода. Деньги были потрачены на выплату дивидендов и покупку клиник «Эксперта».

На фоне публикации отчетности акции компании на Мосбирже выросли на 3,9% к закрытию торгов (1,2 тыс. руб. за бумагу).

«Мать и дитя» договорилась о покупке 21 клиники «Эксперта» в 13 российских городах за 8,5 млрд руб. Оплата проходит поэтапно.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ» «Экспертиза за восемь миллиардов».

Виктория Колганова