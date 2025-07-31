Чем известен медиаменеджер Дерк Сауэр

Дерк Сауэр родился 31 октября 1952 года в Амстердаме. В 1966 году, будучи школьником, вступил в Коммунистическую партию Нидерландов и некоторое время называл себя «маоистом». Занимался организацией студенческих забастовок и профсоюзной деятельностью. В 1968 году организовал демонстрацию против вторжения СССР в Чехословакию. Вдохновлялся проходившими в том же году в Париже студенческими протестами, вошедшими в историю как «Красный май».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дерк Сауэр (2007 год)

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Дерк Сауэр (2007 год)

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

После работы на фабрике жевательной резинки устроился в партийную (коммунистическую) газету De Tribune. В 1970 году отправился в Северную Ирландию, чтобы освещать для нидерландских СМИ конфликт католиков с британским правительством. Снимал комнату у одного из командиров Ирландской республиканской армии. В 1970-х писал для еженедельного журнала Nieuwe Revu, а также снимал для BBC Panorama сюжеты из Вьетнама, Курдистана и Камбоджи.

С 1982 по 1989 год был главным редактором нидерландского журнала Nieuwe Revu.

В 1989 году с женой и малолетним сыном приехал в Москву по приглашению американской компании VNU для создания в России глянцевого журнала Moscow Magazine.

В 1992 году Дерк Сауэр совместно с группой Novamedia и своим деловым партнером Аннемари ван Гал основал издательскую группу Independent Media, впоследствии ставшую одним из крупнейших издателей глянца и деловой прессы. В том же году запустил ежедневную газету The Moscow Times (признана иноагентом и нежелательной организацией), выходившую на английском языке. В 1994 году совместно с холдингом Hearst начал издавать русскую версию журнала Cosmopolitan (его главным редактором стала жена господина Сауэра Эллен Фербеек), а также Playboy, Esquire, Harper's Bazaar и Men's Health и др. В 2008 году ушел с поста гендиректора Independent Media и стал главой наблюдательного совета.

«Для меня 90-е были полны приключений, и они затмевали все проблемы. У людей была наивная, но очень оптимистичная идея, что теперь-то все будет хорошо. Никто особенно не работал, зато все много говорили о будущем. Царила настоящая свобода слова»,— рассказывал об этом периоде господин Сауэр.

В 1999 году вместе с изданиями Financial Times и The Wall Street Journal запустил в России деловую газету «Ведомости», которую продал в 2005 году финской медиагруппе Sanoma за €142 млн.

В 2012 году по приглашению предпринимателя Михаила Прохорова, был назначен президентом, а в 2013 году — гендиректором РБК. В 2015 году покинул пост и стал вице-президентом группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова.

В том же году активисты Национального освободительного движения (НОД) пикетировали штаб-квартиру РБК с лозунгами против нидерландского медиаменеджера: «За зачистку пятой колонны» и «Дерк Сауэр, пошел вон!». Отстранения господина Сауэра от руководства РБК в тот же период требовал и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В 2016 году, после обысков в офисе Михаила Прохорова, Дерк Сауэр ушел с поста в группе ОНЭКСИМ.

В 2017 году выкупил обратно The Moscow Times (признана иноагентом и нежелательной организацией) и перевел издание в цифровой формат. В 2020 году вместе с бывшими членами редакции «Ведомостей» запустил онлайн-проект VTimes, который российские власти в 2021 году признали иноагентом.

После начала специальной военной операции господин Сауэр покинул Россию, переехав в Нидерланды. В декабре 2024 года совместно с музыкальным критиком Артемием Троицким (признан иноагентом) основал лейбл ТМТ Music для поддержки уехавших из России и Белоруссии артистов.

Был женат на журналистке Эллен Фербеек, воспитывал троих детей.

Дмитрий Квасов