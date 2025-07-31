Напарница погибшей биатлонистки Лауры Дальмайер раскрыла подробности инцидента

Двукратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира по биатлону Лаура Дальмайер, погибшая в горах Пакистана, попала в камнепад, была сбита одним из камней, после чего не подавала признаков жизни. Об этом телеканалу Eurosport рассказала ее напарница по восхождению Марина Краусс.

По словам госпожи Краусс, «огромный камень» отбросил Лауру Дальмайер к стене. «(Когда все произошло) я уже была на следующей точке спуска. Для меня было очевидно, что возвращаться назад небезопасно. Мне было ясно: единственный способ помочь ей — вызвать вертолет. Она не двигалась и не подавала признаков жизни. Я звала ее, но ответа не было», — добавила Марина Краусс.

Лаура Дальмайер была объявлена погибшей 30 июля. Агентство, представлявшее ее интересы, сославшись на данные облета на вертолете места происшествия выдвинуло предположение, что спортсменка погибла мгновенно. По мнению Марины Краусс, у спортсменки «был только один шанс — если бы помощь подоспела немедленно».

Подробнее об инциденте — в материале «Ъ» «Лаура Дальмайер осталась на высоте».

Арнольд Кабанов