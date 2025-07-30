Лаура Дальмайер осталась на высоте

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону немка Лаура Дальмайер погибла в горах Каракорум в Пакистане. Спортсменка, совершавшая восхождение на пик Лайла, еще в понедельник, 28 июля, находясь на высоте 5700 м, попала под камнепад и получила серьезные травмы. Ее напарница по восхождению сумела запросить помощь. Но спасатели так и не смогли добраться до Дальмайер. В сообщении агентства, представляющего интересы спортсменки, говорится, что нет никаких надежд на то, что она выжила. Также отмечается, что ранее Дальмайер давала распоряжение не эвакуировать ее тело, если она погибнет в горах, а эвакуация создаст угрозу жизни спасателей. Пакистанские власти тем не менее готовы эвакуировать тело, но говорят, что будут уважать любое решение близких спортсменки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лаура Дальмайер

Фото: Eric Gaillard / File Photo / Reuters Лаура Дальмайер

Фото: Eric Gaillard / File Photo / Reuters

В среду, 30 июля, известная немецкая биатлонистка 31-летняя Лаура Дальмайер была объявлена погибшей. «Основываясь на данных облета на вертолете места происшествия, а также учитывая свидетельства напарницы Лауры по восхождению, можно предположить, что она погибла мгновенно,— говорится в заявлении агентства, представляющего интересы спортсменки.— Эвакуация тела представляется чрезвычайно рискованной для спасателей, учитывая продолжающиеся камнепады и постоянную смену погоды в районе пика Лайла. Лаура хотела, чтобы в случае гибели во время восхождения при сложности эвакуации ее тело осталось на месте. Таково и желание ее ближайших родственников, решивших действовать согласно воле погибшей». Представитель руководства региона Гилгит-Балтистан Фейзулла Фарак сначала заявил, что тело спортсменки все же эвакуируют и доставят в город Скарду, как только появится возможность. Позже он пояснил, что власти готовы принять любое решение семьи погибшей.

Напомним, что Лаура Дальмайер, совершавшая восхождение на пик Лайла вместе с Мариной Евой Краус, попала под камнепад на высоте 5700 м (высота пика Лайла, по разным данным, составляет от 6096 м до 6200 м).

Марина Ева Краус избежала серьезных травм (сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное), смогла выбраться и позвать на помощь. Проблема была в том, что из-за погоды, а в районе горы всю неделю дуют сильные ветры, идут дожди и висит низкая плотная облачность, спасатели не могли добраться до места трагедии. При этом в спасательную бригаду входили четыре опытных альпиниста — три американца и один немец. Тем не менее вице-президент Горного клуба Пакистана Каррар Хаидри в среду утром отмечал, что хоть надежды на благополучный исход мало, но она все же есть. «У нее с собой остался кислородный баллон. У нас уже были случаи, когда пострадавшие альпинисты в таких условиях выживали по несколько дней»,— говорил он агентству AP. К сожалению, случай Дальмайер был не из числа тех, что разрешаются благополучно.

Лаура Дальмайер за свою недолгую карьеру два раза становилась олимпийской чемпионкой и семь раз — чемпионкой мира.

Оба олимпийских золота она завоевала в Пхёнчхане-2018, став первой женщиной, сумевшей победить в спринте и в гонке преследования на одних Играх. В 2019 году, в 25-летнем возрасте, Дальмайер решила закончить с биатлоном, отметив, что больше не ощущает прежней страсти к этому виду спорта (с тех пор она работала комментатором на немецком телевидении, написала детскую книжку на тему защиты окружающей среды) и ищет новых приключений. Она увлеклась скалолазанием и в 2023 году получила в Германии сертификат горного проводника. Среди вершин, покорившихся спортсменке, пик Озоди (до 2020 года пик Корженевской; Памир, Таджикистан, высота 7105 м) и гора Амадаблам (Гималаи, Непал, 6814 м). В последнем случае путь от базового лагеря до вершины и обратно занял у Лауры Дальмайер всего 12 часов — рекорд для женщин-альпинисток.

Александр Петров