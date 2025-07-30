Лаура Дальмайер осталась на высоте
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону погибла в горах Пакистана
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону немка Лаура Дальмайер погибла в горах Каракорум в Пакистане. Спортсменка, совершавшая восхождение на пик Лайла, еще в понедельник, 28 июля, находясь на высоте 5700 м, попала под камнепад и получила серьезные травмы. Ее напарница по восхождению сумела запросить помощь. Но спасатели так и не смогли добраться до Дальмайер. В сообщении агентства, представляющего интересы спортсменки, говорится, что нет никаких надежд на то, что она выжила. Также отмечается, что ранее Дальмайер давала распоряжение не эвакуировать ее тело, если она погибнет в горах, а эвакуация создаст угрозу жизни спасателей. Пакистанские власти тем не менее готовы эвакуировать тело, но говорят, что будут уважать любое решение близких спортсменки.
Лаура Дальмайер
Фото: Eric Gaillard / File Photo / Reuters
В среду, 30 июля, известная немецкая биатлонистка 31-летняя Лаура Дальмайер была объявлена погибшей. «Основываясь на данных облета на вертолете места происшествия, а также учитывая свидетельства напарницы Лауры по восхождению, можно предположить, что она погибла мгновенно,— говорится в заявлении агентства, представляющего интересы спортсменки.— Эвакуация тела представляется чрезвычайно рискованной для спасателей, учитывая продолжающиеся камнепады и постоянную смену погоды в районе пика Лайла. Лаура хотела, чтобы в случае гибели во время восхождения при сложности эвакуации ее тело осталось на месте. Таково и желание ее ближайших родственников, решивших действовать согласно воле погибшей». Представитель руководства региона Гилгит-Балтистан Фейзулла Фарак сначала заявил, что тело спортсменки все же эвакуируют и доставят в город Скарду, как только появится возможность. Позже он пояснил, что власти готовы принять любое решение семьи погибшей.
Напомним, что Лаура Дальмайер, совершавшая восхождение на пик Лайла вместе с Мариной Евой Краус, попала под камнепад на высоте 5700 м (высота пика Лайла, по разным данным, составляет от 6096 м до 6200 м).
Марина Ева Краус избежала серьезных травм (сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное), смогла выбраться и позвать на помощь. Проблема была в том, что из-за погоды, а в районе горы всю неделю дуют сильные ветры, идут дожди и висит низкая плотная облачность, спасатели не могли добраться до места трагедии. При этом в спасательную бригаду входили четыре опытных альпиниста — три американца и один немец. Тем не менее вице-президент Горного клуба Пакистана Каррар Хаидри в среду утром отмечал, что хоть надежды на благополучный исход мало, но она все же есть. «У нее с собой остался кислородный баллон. У нас уже были случаи, когда пострадавшие альпинисты в таких условиях выживали по несколько дней»,— говорил он агентству AP. К сожалению, случай Дальмайер был не из числа тех, что разрешаются благополучно.
Лаура Дальмайер за свою недолгую карьеру два раза становилась олимпийской чемпионкой и семь раз — чемпионкой мира.
Оба олимпийских золота она завоевала в Пхёнчхане-2018, став первой женщиной, сумевшей победить в спринте и в гонке преследования на одних Играх. В 2019 году, в 25-летнем возрасте, Дальмайер решила закончить с биатлоном, отметив, что больше не ощущает прежней страсти к этому виду спорта (с тех пор она работала комментатором на немецком телевидении, написала детскую книжку на тему защиты окружающей среды) и ищет новых приключений. Она увлеклась скалолазанием и в 2023 году получила в Германии сертификат горного проводника. Среди вершин, покорившихся спортсменке, пик Озоди (до 2020 года пик Корженевской; Памир, Таджикистан, высота 7105 м) и гора Амадаблам (Гималаи, Непал, 6814 м). В последнем случае путь от базового лагеря до вершины и обратно занял у Лауры Дальмайер всего 12 часов — рекорд для женщин-альпинисток.