Moderna сократит более 10% сотрудников из-за администрации Трампа

Moderna объявила, что ей придется сократить более 10% штата, чтобы сократить расходы на фоне падения спроса на вакцины от COVID-19. В заявлении компании говорится, что к концу года размер штата должен составить менее 5 тыс. человек. К концу 2024 года в Moderna числилось около 5,8 тыс. сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jon Nazca / Reuters Фото: Jon Nazca / Reuters

В мае Moderna сообщила, что намерена сократить расходы на $1,5 млрд к 2027 году. Тогда же квартальные продажи компании впервые не дотянули до прогнозов аналитиков. Кроме того, на благополучии фармацевтического производителя негативно сказывается назначение на должность министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего. Тот открыто выступает против вакцинации, а в прошлом месяце он, например, уволил всех членов Консультативного комитета по практикам вакцинации при Центрах по контролю и профилактике заболеваний.

Администрация Дональда Трампа в первые месяцы пандемии COVID-19 отказывалась от вакцинации и введения карантинных мер. В результате США стали одними из лидеров в мире по количеству случаев заболевания коронавирусом. В первый же день после вступления в должность президента господин Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ. А в июле господин Кеннеди объявил, что США отказываются от следования международным нормам по борьбе и предотвращению пандемий.

Кирилл Сарханянц