Поручение губернатора не рассмотреть в мутной воде

В начале июля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко из-за жалоб жителей Кингисеппа на грязную водопроводную воду дал поручение комитетам областного правительства к 1 августа подготовить варианты строительства новых очистных сооружений в городе. Вчера в пресс-службе областной администрации заявили, что предложения подготовлены, но их детали пока находятся на рассмотрении и будут раскрыты позднее. Выполнение строительства водопроводных сооружений буксует не только в Кингисеппе: три из пяти объектов в рамках федерального проекта «Чистая вода» отстают по срокам ввода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ответ на запрос «Ъ-СПб» о вариантах сооружения в Кингисеппе новых очистных сооружений (ОС) и источниках, которые губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил подготовить к 1 августа, в пресс-службе правительства региона ответили: «Предложения по вариантам реконструкции водоочистных сооружений в Кингисеппе сформированы, направлены и уже находятся на рассмотрении. До их официального утверждения детали предложенных решений раскрыть не можем».

Помимо разработки предложений по строительству ОС глава 47-го региона поручил принять незамедлительные меры по замене и ремонту фильтров на станции «Сережино» в Кингисеппе (см. «Ъ-СПб» от 03.07.2025). На эти цели областная администрация выделила 150 млн рублей из своего резервного фонда. Вчера пресс-служба областного правительства сообщила, что эти работы уже ведутся. «Леноблводоканал» и подрядчики предприятия выполняют капремонт контактных осветителей на водоочистных сооружениях станции, там идет армирование стен, демонтаж бетонных перегородок, замена фильтрующей загрузки. Восстановить четыре фильтра и установить автоматическую систему дозации реагентов на действующих водоочистных сооружениях в Кингисеппе должны к 1 сентября. По распоряжению губернатора Дрозденко до завершения работ и запуска обновленной системы жители города освобождены от платы за холодную воду, а плата за горячую воду снижена на 50%.

«Ъ-СПб» уже писал, что проблема очистки воды носит в регионе системный характер, из-за высокого износа инфраструктуры она остро стоит во многих районах Ленобласти, хотя власти и предпринимают определенные действия в этом направлении. В апреле 2025 года введены в эксплуатацию водоочистные сооружения в Колчаново Волховского района Ленобласти. Также в этом году планируют достроить объекты водоснабжения в Федоровском и Красном Бору Тосненского района, Русско-Высоцком Ломоносовского района и закончить реконструкцию водоочистных систем в селе Паша Волховского района. Сроки завершения строительства по этим трем объектам были намечены на 2024 год, но были перенесены на текущий. В ГУП «Леноблводоканал» объяснили задержку пересмотром проектной документации и долгим нахождением документации в госэкспертизе (см. «Ъ-СПб» от 28.07.2025).

Для улучшения ситуации с водообеспечением областные депутаты неоднократно поднимали вопрос о тарифном регулировании сферы водоотведения и водоснабжения, поскольку тарифных поступлений сегодня не хватает даже на текущую деятельность водоснабжающих организаций, а для кардинальных изменений в данной сфере нужны большие региональные и федеральные бюджетные средства.

Александра Тен