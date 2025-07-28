Ленобласть запаздывает с водоснабжением

В Ленобласти в этом году будет реализовано пять проектов по строительству водопроводных сооружений, резервуаров чистой воды и по реконструкции очистных систем в рамках федерального проекта «Чистая вода». Один из этих проектов уже был завершен весной. При этом по трем из тех, что должны быть закончены до конца года, работы должны были завершиться еще в предыдущем году. Собеседники «Ъ-СПб» из числа депутатов и чиновников Ленобласти отмечают, что водоснабжение — одна из главных проблем региона. При этом в силу ряда факторов ее практически невозможно решить собственными средствами, что требует финансирования из федерального бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В апреле 2025 года введены в эксплуатацию водоочистные сооружения в Колчаново в Волховском районе. Также в этом году планируют достроить объекты водоснабжения в Федоровском и Красном Бору Тосненского района, Русско-Высоцком Ломоносовского района и закончить реконструкцию водоочистных систем в селе Паша Волховского района. «Леноблводоканал» выступил заказчиком работ во всех населенных пунктах, кроме Федоровского, где контракт заключала администрация поселка.

Подрядчиками, согласно размещенным на сайте госзакупок контрактам, выступили ООО «Дека» (Колчаново, Федоровское), ООО «СМЭУ "Заневка"» (Красный Бор), АО «БСК» (Русско-Высоцкое) и ООО «НПО Акваинж» (Паша).

По условиям контрактов, работы в Колчаново, Федоровском и Русско-Высоцком должны были завершиться к концу 2024 года, а в Паше — в июне того же года. В ГУП «Леноблводоканал» заявили «Ъ-СПб», что причинами задержек стали пересмотр проектной документации и задержки с государственной экспертизой.

Из населенных пунктов, за работы в которых ответственно ведомство, вода не соответствует нормам только в селе Паша. Сейчас доля жителей, имеющих доступ к централизованному водоснабжению, по данным ведомства, в селе Колчаново — 90%, в селе Паша — 75%, в Русско-Высоцком — 89%, в Красном Бору — 65%.

Суммарная стоимость работ составила почти 1,78 млрд рублей, следует из данных «Леноблводоканала» и госзакупок. Всего в рамках проекта «Чистая вода» с 2019 года была запланирована реконструкция объектов водоснабжения в 13 населенных пунктах Ленобласти суммарной стоимостью в 3,4 млрд рублей, причем 2,3 млрд рублей выделили из федерального бюджета, а 1,1 млрд рублей — из областного.

Среди ближайших планов предприятия в регионе — реконструкция водоочистных и водозаборных сооружений в Выборге, которая пройдет в 2026–2029 годах, и строительство водозаборных сооружений в рамках реконструкции существующего водозабора «Сережино» в городе Кингисеппе в 2026–2028 годах.

Вопрос водоснабжения сегодня находится в центре внимания администрации региона, упомянул в беседе с «Ъ-СПб» депутат областного Законодательного собрания от Ломоносовского избирательного округа Станислав Еремеев. Большая часть инфраструктуры построена еще в советское время вокруг различных предприятий — в Русско-Высоцком, например, вокруг птицефабрики. После акционирования этих предприятий в 1990-е и закрытия части из них начались проблемы с обслуживанием систем водоснабжения, которые стали устаревать и разрушаться, рассказал депутат.

«Мы в Ленинградской области пошли по пути строительства модульных станций, и сегодня поставки таких модульных станций во многом решают проблемы водоснабжения. В то же время регион очень большой, а в бюджетных расходах есть система приоритетов, поэтому развитие идет постепенно»,— говорит господин Еремеев.

Отрасль водоснабжения в регионе недофинансирована десятилетиями, считает председатель постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу законодательного собрания Ленинградской области Михаил Коломыцев, соответственно, конечно, она требует вложения больших инвестиций. Сейчас населенные пункты региона постепенно переходят в ведение единого водоканала, однако тарифные источники не покрывают даже содержание необходимой инфраструктуры, поэтому проект «Чистая вода» очень важен для Ленобласти, отмечает он.

«Вот, например, есть город Отрадное на Неве, в Кировском районе. Там КОСы уже фактически изношены. Чтобы реконструировать канализационно-очистные сооружения Отрадного, нужно больше 3 млрд рублей. При этом плата от жителей и предприятий за водоснабжение и водоотведение дает максимум 10% от этой суммы в год. То есть без привлечения внешних источников финансирования это сделать нереально»,— объясняет господин Коломыцев.

Артемий Чулков