Вода в Кингисеппе вылилась в социальную напряженность

Из-за многочисленных жалоб граждан на грязную воду в жилых домах Кингисеппа власти Ленобласти решили выделить 150 млн рублей из резервного фонда регионального правительства на ремонт системы водоочистки города и до 1 августа определиться с технологиями строительства очистных сооружений, для чего планируется привлечь федеральное финансирование. Бюджетных средств не хватает на все районы региона, где есть проблемы с качеством воды, констатируют областные депутаты и напоминают, что они неоднократно поднимали вопрос о пересмотре тарифной политики в части водоотведения и водоснабжения, так как сейчас оплата этих услуг населением не покрывает расходы на содержание инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Дрозденко дал поручения отменить плату жителей Кингисеппа за холодное водоснабжение и на 50% снизить плату за горячее водоснабжение с 1 июня. Мера вводится на два месяца, при необходимости она будет продлена

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Дрозденко дал поручения отменить плату жителей Кингисеппа за холодное водоснабжение и на 50% снизить плату за горячее водоснабжение с 1 июня. Мера вводится на два месяца, при необходимости она будет продлена

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В начале недели губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручения отменить плату жителей Кингисеппа за холодное водоснабжение и на 50% снизить плату за горячее водоснабжение с 1 июня. Мера вводится на два месяца, при необходимости она будет продлена. Комитету по ЖКХ и «Леноблводоканалу» глава региона поручил незамедлительно принять меры по замене и ремонту фильтров на станции Сережино. Финансирование будет обеспечено за счет выделения 150 млн рублей резервного фонда правительства. «Замена старых водоводов на новые в любом случае даст улучшение»,— отметил губернатор Дрозденко на совещании с членами областного правительства. Кроме этого, до 1 августа будет принято решение о технологии, по которой будут строиться новые очистные сооружения Кингисеппа.

Как уточнили в пресс-службе строительного блока правительства Ленобласти, сегодня существует два проекта, по которым можно произвести обновление станции, однако сейчас идет оценка возможности их реализации исходя из реальных потребностей города и бюджетных возможностей региона. «Для дальнейшей проработки вопроса планируется привлечь федеральное финансирование»,— говорится в ответе пресс-службы на запрос редакции. Стоимость реализации проектов не уточняется, поскольку с момента их разработки уже прошло время, объяснили в стройблоке. В ходе ежегодного отчета перед региональным парламентом в апреле этого года господин Дрозденко говорил, что стоимость проектов по водоснабжению в Кингисеппе оценивается в 4,5 млрд рублей.

Между тем в Кингисеппе нарастает недовольство жителей из-за грязной водопроводной воды. Как пишут горожане в соцсетях, вода из-под крана — «беда Кингисеппа». По словам горожан, власти неоднократно давали обещания по устранению проблемы, однако она так и не решена. «Проблеме с водой в Кингисеппе 20 лет, если не больше. Администрация обещала все сделать, но ситуация остается без изменений. Только губернатор Дрозденко обещает с 2017 года»,— рассказала «Ъ-СПб» местная жительница Татьяна Дувакина.

При этом вопрос, судя по отзывам граждан, неоднократно поднимался в обращениях к властям, Роспотребнадзору и прокуратуре, но системных изменений нет. «Было сообщение, что мы третьи в очереди после Волосова и Выборга, значит, обещали не только нам. Хотя не верится, что качество воды может быть где-то хуже, чем в Кингисеппе»,— пишет в комментариях в одном из городских пабликов Наталья Влезко. Предстоящие выборы губернатора региона в начале осени — единственный шанс потребовать отчет по проделанной работе, считают местные жители.

Председатель постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Законодательного собрания Ленинградской области Михаил Коломыцев сказал корреспонденту «Ъ-СПб», что за девять лет его работы в комиссии обращений от глав администрации Кингисеппа не поступало. В последний раз вопрос качества воды поднимался комиссией в связи с обращением в ЗакС руководства Киришей. Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за высокого износа инфраструктуры тяжелая ситуация с очисткой воды наблюдается во многих районах Ленобласти. Год назад бывший председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Александр Тимков в ответ на депутатский запрос докладывал, что на строительство новых объектов для очистки воды региону требуется не менее 115 млрд рублей (см. «Ъ-СПб» от 19.08.2024).

Вопрос строительства водоочистных сооружений (ВОС) и канализационных очистных сооружений (КОС), через которые проходят сточные воды, должен быть взаимоувязан, напоминает господин Коломыцев, так как без нормального функционирования одних затрудняется работа других. Вода из акваторий рек проходит через КОС, их плохое состояние повышает нагрузку на ВОС, качающие и распределяющие воду по сетям. А когда вода подходит к жилым домам, ее качество у конечного потребителя зависит еще и от состояния водораспределительных систем здания. И в каждом из перечисленных звеньев водоснабжения есть изношенное оборудование, обозначил глобальность проблемы депутат, но хуже всего, на его взгляд, дела обстоят с КОС. Ситуация усугубляется тем, что многие областные населенные пункты расположены вдоль одних и тех же рек — и недостаточно хорошо очищенные сточные воды спускаются вниз по течению от одних городов в другие.

Проблема требует комплексного решения, но бюджетные возможности ограниченны, резюмирует председатель парламентской комиссии по ЖКХ и ТЭК и вспоминает, что региональные парламентарии неоднократно поднимали вопрос о тарифном регулировании сферы водоотведения и водоснабжения. «Допустим, на очистные сооружения в Отрадном требуется 3 млрд рублей. Выручка (а не чистая прибыль) от поступлений с оплаты тарифа за воду от населения в 20 раз ниже, то есть тарифный источник никаким образом не может окупить инвестиции, необходимые на реконструкцию сооружений»,— приводит пример господин Коломыцев.

А поскольку тарифных составляющих не хватает даже на текущую деятельность водоснабжающих организаций, для кардинальных изменений в данной сфере нужны колоссальные региональные и федеральные бюджетные программы. Частных инвесторов в эту сферу можно привлечь только в районах массовой жилищной застройки, полагает господин Коломыцев. «Других вариантов решения проблемы пока нет»,— подытоживает парламентарий.

Александра Тен, Стефания Барченкова