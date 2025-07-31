ЕР позвала зарубежных коллег на борьбу с «электоральным неоколониализмом»

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил членам движения «За свободу наций!» заключить соглашения о сотрудничестве по противодействию «электоральному неоколониализму». С такой инициативой политик выступил 31 июля на совещании постоянного комитета движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам господина Медведева, электоральные процессы стали «излюбленным объектом вмешательства США и их союзников по НАТО». «Это новое слово в неоколониалистских замашках»,— пояснил он. Для противостояния подобным практикам, по мнению руководителя единороссов, необходимо создать «более справедливые механизмы наблюдения» за выборами, учтя при этом «культурно-цивилизационную самобытность государств» и их историю.

Одновременно следует бороться с инициативами, направленными на полное или частичное непризнание итогов выборов, отметил Дмитрий Медведев: «Примеров много, когда кому-то что-то не нравится из крупных стран, значит, соответственно, работа начинается в отношении итогов выборов». По мнению политика, это может приводить «ко взлому результатов» выборов.

Напомним, движение «За свободу наций», направленное на борьбу «против новых проявлений колониализма и неоколониализма», «Единая Россия» учредила в феврале 2024 года. К организации присоединились политические партии Бразилии, КНР, Индонезии, ЮАР и ряда других государств.

Григорий Лейба