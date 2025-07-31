Под Белгородом из-за атак БПЛА пострадали четыре человека, в том числе ребенок

В результате атаки двух дронов в селе Никольское Белгородского района Белгородской области пострадали четыре мирных жителя, среди них шестилетний мальчик. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вследствие первой атаки получил баротравму ребенок. Ему оказали помощь в детской областной клинической больнице, продолжит лечение амбулаторно. У второго мирного жителя диагностированы баротравма и ушиб ноги. Его доставляют в городскую больницу №2 в облцентре. Вследствие удара получили разрушения фасады и остекленение трех многоквартирных домов. Посечены осколками два автомобиля.

В результате атаки на парковку коммерческого объекта также ранены два мирных жителя. У одного из них множественные осколочные ранения, у второго — непроникающее осколочное ранение головы. Им оказали первую помощь бойцы «Орлана». Обоих пострадавших доставляют в горбольницу №2. Также повреждены четыре легковых автомобиля и фасад здания.

За прошедшие сутки в Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали четыре человека.

Кабира Гасанова