Путин подписал закон о регулировании маркетплейсов

Президент России Владимир Путин подписал закон, включающий посреднические цифровые платформы, такие как маркетплейсы, в специальный реестр. Это сделано для более строгого регулирования их деятельности.

В реестр попадут платформы, которые помогают операторам, партнерам и пользователям заключать гражданско-правовые договоры, размещать заказы и совершать сделки. Ведение реестра поручено уполномоченному правительством РФ органу.

Закон также вводит понятие «цифровая платформа», которое охватывает информационные системы, сайты и программы для обмена информацией, продажи товаров и оказания услуг. В документе закреплено понятие «платформенная экономика» — совокупность имущественных отношений, возникающих в результате взаимодействия через цифровые платформы.

Подробнее о законе — в материале «Ъ» «Ход на опережение».