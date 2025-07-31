В Белгородской области четыре человека пострадали при атаках ВСУ за сутки

За прошедшие сутки ВСУ ударили по десяти муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 77 беспилотников и 28 боеприпасов. В результате были ранены четыре мирных жителя, повреждения получили 18 частных домов и 14 автомобилей, а также одно сельхозпредприятие и по три коммерческих и социальных объекта. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Над Алексеевским округом уничтожили пять беспилотников самолетного типа. Последствий не зафиксировано.

В Белгородском районе по поселку Октябрьский, селам Нечаевка, Никольское и Ясные Зори выпустили семь беспилотников, четыре из них сбито ПВО. В результате пострадали три мирных жителя. Раненого в Никольском положили в горбольницу №2 в облцентре. В поселке Октябрьский был ранен мирный житель. Ему оказали медпомощь в райбольнице, продолжит лечение амбулаторно. У другого пострадавшего в поселке Октябрьский диагностировали баротравму. Также в селе Никольское повреждены два легковых автомобиля. В селе Ясные Зори в результате подрыва на суббоеприпасе пострадал трактор. Утром в поселке Октябрьский от ударов двух FPV-дронов разрушения получили частный дом и коммерческий объект.

В Борисовском районе села Березовка, Байцуры и Грузское подверглись атакам трех БПЛА. В селе Березовка получил повреждения социальный объект, в селе Байцуры — частный дом.

В Валуйском округе по поселку Уразово, селам Борки, Двулучное, Соболевка и хуторам Бабка и Леоновка ударили 24 беспилотниками, четыре из которых подавлены. В селе Двулучное и на хуторе Бабка пострадали по одному частному дому, в поселке Уразово — три, а также четыре автомобиля и коммерческий объект. В селе Борки разрушения получили частный дом, автомобиль и социальный объект. В Леоновке поврежден социальный объект. В селе Соболевка удары пришлись на грузовой и легковой автомобили и сельхозпредприятие. Утром из-за атак дронов в поселке Уразово и на хуторе Бабка повреждены по одному частному дому.

Над Вейделевским районом системой ПВО сбит один БПЛА. Без последствий.

В Волоконовском районе по хуторам Екатериновка, Зеленый Клин и Шаховка выпустили по одному беспилотнику. На хуторах Зеленый Клин и Шаховка повреждены линии электропередачи..

В Грайворонском округе поселок Горьковский, села Безымено и Новостроевка-Вторая подверглись двум обстрелам с помощью 11 боеприпасов, а также атакам трех беспилотников. В Грайворонскую ЦРБ самостоятельно за помощью обратился пострадавший 29 июля в селе Дунайка. У него минно-взрывная травма и баротравма, продолжит лечение будет амбулаторно.

В Краснояружском районе поселки Красная Яруга и Отрадовский, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Репяховка, Староселье и Теребрено были атакованы 16 БПЛА и десятью боеприпасами в ходе четырех обстрелов. Вследствие ударов FPV-дронов в поселке Отрадовский пострадал грузовой автомобиль, в поселке Красная Яруга — легковой автомобиль и частный дом.

Над Прохоровским районом сбили два БПЛА. Последствий не зафиксировано.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка подверглись трем обстрелам с применением семи боеприпасов и атакам 13 беспилотников, 12 из которых уничтожили. После обстрела города Шебекино в Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями плеча и ноги. Лечение будет проходить амбулаторно. Также в городе повреждены шесть ИЖС и три автомобиля. В районе автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка получил повреждения работающий в поле трактор. Он подорвался на суббоеприпасе. В селе Новая Таволжанка после двух обстрелов пострадали частный дом и надворная постройка. При детонации беспилотника в Шебекино на территории одного из предприятий повреждено административное здание.

Сутками ранее при атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали 11 человек. Повреждения получили 33 жилых помещения, 51 транспортное средство, храм и три предприятия.

Кабира Гасанова